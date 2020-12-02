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№ 133 от 2 декабря 2020

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В Петербурге на новогодние праздники закроют заведения общепита, музеи и театры

Общество186

186
 

В Санкт-Петербурге на время новогодних праздников приостановят работу кафе и ресторанов, а также музеев, театров и выставок из-за распространения COVID-19. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

С 30 декабря по 3 января в городе закроют все заведения общепита. Ограничения не коснутся служб доставки, производственных столовых, обслуживания на вынос, а также заведений общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях. 

С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут обслуживать посетителей с 19.00 до 6.00.

Помимо этого, с 30 декабря по 10 января запрещается посещение музеев, театров, выставок и концертов. 

Театрам и музеям также рекомендовали возвращать полную стоимость билетов лицам старше 65 лет и гражданам, имеющим хронические заболевания, которым необходимо соблюдать режим самоизоляции. 

Ранее глава комитета по культуре Константин Сухенко заявил, что в новогоднюю ночь в Петербурге не будет работать метро, а традиционный концерт на Дворцовой площади пройдет в онлайн-режиме. 

Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что в 17 российских регионах свободными остались менее 5% коек, предназначенных для пациентов с коронавирусом. Он также отметил, что самая сложная ситуация сложилась в Санкт-Петербурге и Калининградской области.

На фоне роста числа заболевших COVID-19 власти Санкт-Петербурга ввели дополнительные коронавирусные ограничения. В частности, ограничили работу театров, кино и концертных залов — на спектакли стали продавать четверть от общего количества билетов. Также проведение мероприятий численностью свыше 50 человек теперь надо согласовывать в городском Комитете по культуре.

Теги:
sf, COVID-19, ограничения, Санкт-Петербург, беглов
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