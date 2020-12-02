Путин поручил начать массовую вакцинацию от COVID-19. Первыми вакцину получат учителя и врачи

Президент России Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса на следующей неделе. Об этом президент сообщил на совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой. По его словам, в первую очередь вакцину получат учителя и врачи.

«Производство первой зарегистрированной в мире вакцины Спутник V дает нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию двух групп риска: врачей и учителей», — заявил он.

Президент добавил, что в России уже произведено около 2 млн доз вакцины от коронавируса и заявил о готовности российской промышленности к производству необходимого количества препарата.

Голикова, в свою очередь, сообщила, что вакцинация россиян может начаться в декабре и что они еще оценивают «первые приоритетные группы населения», среди которых — «врачи и педагогические работники»: «Но мы даже сейчас рассматриваем более широкий состав, для того чтобы иметь возможность вовлекать их в эту вакцинацию», — заявила она.

Компании, разрабатывающие российскую вакцину от коронавируса, в конце ноября заявили, что ее эффективность составила 95% на 42-й день после введения первой дозы. Одна доза российской вакцины, по словам разработчиков, будет стоить менее 10 долларов для международных рынков, для граждан России вакцинация будет бесплатной.

При этом эффективность вакцины составила 91,4% на основании анализа данных, полученных через 28 дней после введения первой дозы препарата.

«Спутник V», созданная центром им. Гамалеи и Минобороны, стала первой российской вакциной от COVID-19. Исследователи из разных стран критиковали поспешную регистрацию препарата, но 8 сентября вакцину уже запустили в гражданский оборот.

Больше половины врачей, прошедших опрос на профильной платформе «Справочник врача», заявили о недоверии к ней, однако в Минздраве говорили, что это «нормально». Также Ассоциация организаций по клиническим исследованиям предлагала отложить регистрацию до проведения и завершения испытаний на нескольких тысячах человек. Второй зарегистрированной вакциной стала «ЭпиВакКорона», созданная центром «Вектор».