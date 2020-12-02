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№ 133 от 2 декабря 2020Читать номер
Миграционное управление МВД аннулировало вид на жительство директора «Правовой инициативы» Ванессы Коган
«Новая газета»редакция
Миграционное управление МВД в Сахарово аннулировало вид на жительство директора проекта «Правовая инициатива» Ванессы Коган. Об этом «Новой газете» сообщила пресс-секретарь «Правовой инициативы» Ксения Бабич.
По ее словам, в ведомстве сочли, что Коган «составляет угрозу безопасности Российской Федерации», и сообщили, что директору «Правовой инициативы» необходимо покинуть Россию через две недели. Пресс-секретарь добавила, что решение будет обжаловано. Последние 11 лет Ванесса Коган проживает в России.
Накануне ЕСПЧ коммуницировал жалобы 20 заявителей, осужденных по делу о нападении на госорганы Нальчика в 2005 году («дело 58-ти»). Проект «Правовая инициатива» подал жалобы в суд от имени 17 их них.
Проект «Правовая инициатива» помогает гражданам России подавать жалобы в ЕСПЧ и консультирует по юридическим вопросам. В частности, «Правовая инициатива» занимается нарушениями Европейской конвенции по правам человека, связанными с вооруженными конфликтами и постконфликтными ситуациями.
Теги:ng, еспч, правозащитники
Путин призвал страны ОДКБ поддержать Пашиняна и его команду, чтобы «добиться исполнения всех принятых решений» по Нагорному Карабаху
Президент России Владимир Путин призвал страны Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) поддержать премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его команду. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на трансляцию заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ, проходившее в формате видеоконференции.
«Он (Пашинян — ред.) эту ответственность на себя взял, и наша задача в том, чтобы поддержать сейчас и самого премьер-министра, и его команду с тем, чтобы наладить мирную жизнь, добиться исполнения всех принятых решений и помочь людям, который оказались в трудной жизненной ситуации», — сказал Путин.
По его словам, Пашинян и его команда вынуждена была принять «очень сложные, но необходимые для народа Армении решения», которые требовали «большого личного мужества» от премьера Армении.
Пашинян, в свою очередь, назвал российский миротворческий контингент «гарантом сохранения мира и безопасности» в Нагорном Карабахе. «Хочу особо отменить исключительную роль президента России». По словам премьера Армении, на протяжении военных действий он и Путин «находились в постоянном контакте и обсуждали необходимые меры для прекращения кровопролития и защиты людей».
Как отмечает РБК, у Пашиняна во время выступления внезапно отключился звук: технические неполадки возникли в тот момент, когда премьер Армении говорил об участии в карабахском конфликте Турции и наемников. Пашинян пытался исправить ситуацию и начал вытаскивать из карманов мобильные телефоны, однако это не помогло.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев 10 ноября объявили о подписании заявления о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Среди его положений — ввод в регион российских миротворцев и разблокировка транспортных узлов.
Документ обязал Армению вернуть Азербайджану районы, входящие в так называемый карабахский пояс безопасности, а также передать под контроль Баку стратегически значимый город Шуша. Накануне Лачинский район официально перешел под контроль Азербайджана. После подписания заявления в Ереване начались протесты с требованием отставки Пашиняна.