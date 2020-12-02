Путин призвал страны ОДКБ поддержать Пашиняна и его команду, чтобы «добиться исполнения всех принятых решений» по Нагорному Карабаху

Президент России Владимир Путин призвал страны Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) поддержать премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его команду. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на трансляцию заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ, проходившее в формате видеоконференции.

«Он (Пашинян — ред.) эту ответственность на себя взял, и наша задача в том, чтобы поддержать сейчас и самого премьер-министра, и его команду с тем, чтобы наладить мирную жизнь, добиться исполнения всех принятых решений и помочь людям, который оказались в трудной жизненной ситуации», — сказал Путин.

По его словам, Пашинян и его команда вынуждена была принять «очень сложные, но необходимые для народа Армении решения», которые требовали «большого личного мужества» от премьера Армении.

Пашинян, в свою очередь, назвал российский миротворческий контингент «гарантом сохранения мира и безопасности» в Нагорном Карабахе. «Хочу особо отменить исключительную роль президента России». По словам премьера Армении, на протяжении военных действий он и Путин «находились в постоянном контакте и обсуждали необходимые меры для прекращения кровопролития и защиты людей».

Как отмечает РБК, у Пашиняна во время выступления внезапно отключился звук: технические неполадки возникли в тот момент, когда премьер Армении говорил об участии в карабахском конфликте Турции и наемников. Пашинян пытался исправить ситуацию и начал вытаскивать из карманов мобильные телефоны, однако это не помогло.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев 10 ноября объявили о подписании заявления о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Среди его положений — ввод в регион российских миротворцев и разблокировка транспортных узлов.

Документ обязал Армению вернуть Азербайджану районы, входящие в так называемый карабахский пояс безопасности, а также передать под контроль Баку стратегически значимый город Шуша. Накануне Лачинский район официально перешел под контроль Азербайджана. После подписания заявления в Ереване начались протесты с требованием отставки Пашиняна.