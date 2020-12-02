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№ 133 от 2 декабря 2020Читать номер
ЛГБТ-активиста Меркулова не отпустили из СИЗО, несмотря на постановление суда
Обвиняемого в оправдании терроризма Александра Меркулова до сих пор не выпустили из СИЗО-1 в Санкт-Петербурге, несмотря на соответствующее постановление суда. Об этом правозащитник Григорий Михнов-Вайтенко написал на своей странице в фейсбуке.
Накануне вечером Михнов-Вайтенко сообщил, что сотрудники СИЗО-1 сказали адвокату Меркулова Леониду Крикуну, что документы о решении суда к ним до сих пор не поступили.
Днем ранее Санкт-Петербургский городской суд смягчил меру пресечения ЛГБТ-активисту Александру Меркулову и отправил его под домашний арест. По словам адвоката обвиняемого, следователи допустили ряд процессуальных нарушений по делу и суд учел эти доводы.
В начале лета 23-летний Меркулов стал фигурантом дела об оправдании терроризма (ч.2 ст. 205.2 УК). Его задержали и отправили в СИЗО «Кресты».
По версии следствия, молодой человек на своей личной странице под именем Aleksandr Pejic (отсылка к имени трансгендер-модели Андреа Пежич) писал посты о взрыве в архангельском управлении ФСБ в 2018 году. Эксперты выявили нарушения в этих публикациях.
Кроме того, следователи отправили юношу в психиатрическую клинику для проведения экспертизы. Поводом для этого стали посты Меркулова о ЛГТБ-сообществе и музыкальном конкурсе «Евровидение» в соцсетях. Как ранее рассказывал адвокат, психиатры даже получили доступ к его электронным письмам, хотя на такие процедуры не было судебного решения.
Теги:сизо, лгбт, Санкт-Петербург, sf
Главу ОВД в Новосибирске приговорили к трем годам условно за взятки. Он «крышевал» кафе, а взамен получил салата и хинкали на 53 тысячи рублей
Суд в Новосибирске приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года бывшего начальника районного отдела полиции по Дзержинскому району за «получение взятки в значительном размере» (ч. 3 ст. 290 УК), которую обвиняемый получал едой в кафе. На сообщение на сайте регионального управления Следственного комитета обратила внимание «Медиазона».
По информации следствия, экс-начальник с октября 2015 по сентябрь 2018 года, являясь должностным лицом, «систематически получал от трех предпринимателей […] взятку в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера, а именно предоставления продукции и услуг кафе» на сумму 53 тыс. рублей.
Следственный комитет по Новосибирской области подтвердил изданию Tayga.info, что речь идет об Александре Гращенкове. Тот, по информации следствия, давал указания подчиненным не составлять административные протоколы на предпринимателей—владельцев кафе, которые «самовольно заняли муниципальные земельные участки» и «использовали их для коммерческой деятельности».
Взамен бизнесмены, как передает Tayga.info, бесплатно кормили Гращенкова в кафе «Березка». Следствие посчитало это взятками. Издание уточняет, что «Гращенков предпочитал хинкали и салат из огурцов». Он полностью признал свою вину.
Следствие наложило арест на имущество Гращенкова (автомобиль стоимостью 1,5 млн рублей), а также «на имущество и денежные средства взяткодателей (владельцев кафе — ред.) общей стоимостью более 10 млн рублей» и, помимо условного заключения, запретило экс-начальнику полиции занимать должности в правоохранительных органах на три года, говорится в релизе СК.