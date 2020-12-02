ЛГБТ-активиста Меркулова не отпустили из СИЗО, несмотря на постановление суда

Обвиняемого в оправдании терроризма Александра Меркулова до сих пор не выпустили из СИЗО-1 в Санкт-Петербурге, несмотря на соответствующее постановление суда. Об этом правозащитник Григорий Михнов-Вайтенко написал на своей странице в фейсбуке.

Накануне вечером Михнов-Вайтенко сообщил, что сотрудники СИЗО-1 сказали адвокату Меркулова Леониду Крикуну, что документы о решении суда к ним до сих пор не поступили.

Днем ранее Санкт-Петербургский городской суд смягчил меру пресечения ЛГБТ-активисту Александру Меркулову и отправил его под домашний арест. По словам адвоката обвиняемого, следователи допустили ряд процессуальных нарушений по делу и суд учел эти доводы.

В начале лета 23-летний Меркулов стал фигурантом дела об оправдании терроризма (ч.2 ст. 205.2 УК). Его задержали и отправили в СИЗО «Кресты».

По версии следствия, молодой человек на своей личной странице под именем Aleksandr Pejic (отсылка к имени трансгендер-модели Андреа Пежич) писал посты о взрыве в архангельском управлении ФСБ в 2018 году. Эксперты выявили нарушения в этих публикациях.

Кроме того, следователи отправили юношу в психиатрическую клинику для проведения экспертизы. Поводом для этого стали посты Меркулова о ЛГТБ-сообществе и музыкальном конкурсе «Евровидение» в соцсетях. Как ранее рассказывал адвокат, психиатры даже получили доступ к его электронным письмам, хотя на такие процедуры не было судебного решения.