Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

действуй!

Немедленно освободить арестованных журналисток в Беларуси. Более 700 человек поддержали «Новую»: сбор подписей

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 133 от 2 декабря 2020

Читать номер

ЛГБТ-активиста Меркулова не отпустили из СИЗО, несмотря на постановление суда

Общество466

466
 

Обвиняемого в оправдании терроризма Александра Меркулова до сих пор не выпустили из СИЗО-1 в Санкт-Петербурге, несмотря на соответствующее постановление суда. Об этом правозащитник Григорий Михнов-Вайтенко написал на своей странице в фейсбуке. 

Накануне вечером Михнов-Вайтенко сообщил, что сотрудники СИЗО-1 сказали адвокату Меркулова Леониду Крикуну, что документы о решении суда к ним до сих пор не поступили.

Днем ранее Санкт-Петербургский городской суд смягчил меру пресечения ЛГБТ-активисту Александру Меркулову и отправил его под домашний арест. По словам адвоката обвиняемого, следователи допустили ряд процессуальных нарушений по делу и суд учел эти доводы.

В начале лета 23-летний Меркулов стал фигурантом дела об оправдании терроризма (ч.2 ст. 205.2 УК). Его задержали и отправили в СИЗО «Кресты».

По версии следствия, молодой человек на своей личной странице под именем Aleksandr Pejic (отсылка к имени трансгендер-модели Андреа Пежич) писал посты о взрыве в архангельском управлении ФСБ в 2018 году. Эксперты выявили нарушения в этих публикациях.

Кроме того, следователи отправили юношу в психиатрическую клинику для проведения экспертизы. Поводом для этого стали посты Меркулова о ЛГТБ-сообществе и музыкальном конкурсе «Евровидение» в соцсетях. Как ранее рассказывал адвокат, психиатры даже получили доступ к его электронным письмам, хотя на такие процедуры не было судебного решения.

Теги:
сизо, лгбт, Санкт-Петербург, sf

Главу ОВД в Новосибирске приговорили к трем годам условно за взятки. Он «крышевал» кафе, а взамен получил салата и хинкали на 53 тысячи рублей

Общество640

640
 

Суд в Новосибирске приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года бывшего начальника районного отдела полиции по Дзержинскому району за «получение взятки в значительном размере» (ч. 3 ст. 290 УК), которую обвиняемый получал едой в кафе. На сообщение на сайте регионального управления Следственного комитета обратила внимание «Медиазона».

По информации следствия, экс-начальник с октября 2015 по сентябрь 2018 года, являясь должностным лицом, «систематически получал от трех предпринимателей […] взятку в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера, а именно предоставления продукции и услуг кафе» на сумму 53 тыс. рублей.

Следственный комитет по Новосибирской области подтвердил изданию Tayga.info, что речь идет об Александре Гращенкове. Тот, по информации следствия, давал указания подчиненным не составлять административные протоколы на предпринимателей—владельцев кафе, которые «самовольно заняли муниципальные земельные участки» и «использовали их для коммерческой деятельности».

Взамен бизнесмены, как передает Tayga.info, бесплатно кормили Гращенкова в кафе «Березка». Следствие посчитало это взятками. Издание уточняет, что «Гращенков предпочитал хинкали и салат из огурцов». Он полностью признал свою вину.

Следствие наложило арест на имущество Гращенкова (автомобиль стоимостью 1,5 млн рублей), а также «на имущество и денежные средства взяткодателей (владельцев кафе — ред.) общей стоимостью более 10 млн рублей» и, помимо условного заключения, запретило экс-начальнику полиции занимать должности в правоохранительных органах на три года, говорится в релизе СК.

Теги:
ng, еда, взятки, новосибирск
Больше интересного в вашей ленте
Нашла 3 отличных способа носить маску долго и не уставать от неё. Работаю продавцом и мне очень помогли рекомендации
Вы будете видеть меньше такого
Одна из самых желанных и "ненужных" актрис СССР - Нонна Терентьева. Забвение, одиночество и ранний уход.
Вы будете видеть меньше такого
Карго, работает грузовиком, бензина не просит и не нужна регистрация в ГАИ!
Вы будете видеть меньше такого
Какие файлы нельзя хранить в памяти телефона или компьютера чтобы не было проблем с законом
Вы будете видеть меньше такого
12 научных фактов про безопасность продуктов, которые стыдно не знать
Вы будете видеть меньше такого
Видео: Мужчина освободил волчицу из капкана, спустя два года ее стая отплатила добром
Вы будете видеть меньше такого
Помощи никакой не было, а налог в 19000 за дом, который построили сами платить надо. Показываем наш дом внутри
Вы будете видеть меньше такого
Восхитительная Алина Сергеева: перспективная актриса-красавица, любимая жена и счастливая мама. Кто ее известный муж и…
Вы будете видеть меньше такого
Вернулись в Москву из Минска, хорошо, что у нас есть российские паспорта.
Вы будете видеть меньше такого
5 лет готовлю мясо "по-особому": его можно есть просто губами и получается нежнее, чем тушенка (делюсь)
Вы будете видеть меньше такого
А вы рыбак или так? Проверьте себя, на знание рыбалки. Тест для рыбака.
Вы будете видеть меньше такого
Skyrim : 7 самых тёмных поступков, которые может совершить Довакин
Вы будете видеть меньше такого
Четыре года ездил на шипах Nokian Hakkapeliitta 8 SUV. Отчитываюсь, что стало с шинами
Вы будете видеть меньше такого
Приготовила для коллег мужа закуску, теперь просят ее на каждый корпоратив (делюсь рецептом)
Вы будете видеть меньше такого
Такие смешные! 10 фото малышей, на которые вы точно захотите взглянуть!
Вы будете видеть меньше такого
7 правил жизни норвежцев, которые вас шокируют
Вы будете видеть меньше такого
Секрет плацкарта с колонной. Наконец, понял, почему его ругают и хвалят одинаково сильно
Вы будете видеть меньше такого
Знаменитый конфликт советских хоккеистов Фетисова и Касатанова: из-за чего они поругались и как смогли помириться
Вы будете видеть меньше такого
«Как на мамочку похожа»: дочь Юлии Началовой из милой девчушки превратилась в юную красавицу
Вы будете видеть меньше такого
Тест: Что о вас говорит ваш вкус в одежде?
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera