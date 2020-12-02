Главу ОВД в Новосибирске приговорили к трем годам условно за взятки. Он «крышевал» кафе, а взамен получил салата и хинкали на 53 тысячи рублей

Суд в Новосибирске приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года бывшего начальника районного отдела полиции по Дзержинскому району за «получение взятки в значительном размере» (ч. 3 ст. 290 УК), которую обвиняемый получал едой в кафе. На сообщение на сайте регионального управления Следственного комитета обратила внимание «Медиазона».

По информации следствия, экс-начальник с октября 2015 по сентябрь 2018 года, являясь должностным лицом, «систематически получал от трех предпринимателей […] взятку в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера, а именно предоставления продукции и услуг кафе» на сумму 53 тыс. рублей.

Следственный комитет по Новосибирской области подтвердил изданию Tayga.info, что речь идет об Александре Гращенкове. Тот, по информации следствия, давал указания подчиненным не составлять административные протоколы на предпринимателей—владельцев кафе, которые «самовольно заняли муниципальные земельные участки» и «использовали их для коммерческой деятельности».

Взамен бизнесмены, как передает Tayga.info, бесплатно кормили Гращенкова в кафе «Березка». Следствие посчитало это взятками. Издание уточняет, что «Гращенков предпочитал хинкали и салат из огурцов». Он полностью признал свою вину.

Следствие наложило арест на имущество Гращенкова (автомобиль стоимостью 1,5 млн рублей), а также «на имущество и денежные средства взяткодателей (владельцев кафе — ред.) общей стоимостью более 10 млн рублей» и, помимо условного заключения, запретило экс-начальнику полиции занимать должности в правоохранительных органах на три года, говорится в релизе СК.