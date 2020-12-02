Ректор РУДН подписал приказ об отчислении активиста Павла Крисевича, устроившего акцию в образе Христа возле ФСБ

Активиста Павла Крисевича отчислили из Российского университета дружбы народов. Соответствующий приказ он опубликовал у себя в твиттере.

Согласно приказу, Крисевич нарушил нормы внутреннего распорядка вуза, устроив акцию против политических репрессий у здания ФСБ в Москве и оказав сопротивление действиям сотрудников полиции.

«Вышеизложенные обстоятельства свидетельствуют о неисполнении Крисевичем П. О. вышеуказанных норм, обязанность по соблюдению которых возложена на него законодательством об образовании, а совершенный проступок не соотносится с моральным обликом будущего специалиста», — говорится в документе.

В приказе также указано, что активиста выселят из общежития.

Правозащитный проект «Апология протеста» сообщил о намерении оспорить в суде приказ ректора, так как «отчисление за мирный протест нарушает права человека и правила внутреннего распорядка РУДН, гарантирующие студентам право «на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений».

Крисевича задержали у здания ФСБ 5 ноября за акцию «в поддержку политзаключенных», во время которой его подвесили на крест в образе Иисуса Христа, облили специальным веществом и «подожгли», бросая в огонь тома уголовных дел. На следующий день активиста арестовали на 15 суток за неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП). В РУДН, где на экономическом факультете учится Крисевич, сообщили о намерении отчислить активиста за акцию. Ректор университета заявил, что руководство вуза не разделяет «инструменты искусственных инфоповодов, интересных для СМИ и опасных для жизни окружающих».

30 ноября в Твери на Крисевича напали двое мужчин, которые требовали извиниться за перформанс, а потом облили активиста зеленкой.