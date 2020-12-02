Скончался актер Борис Плотников, сыгравший доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце»

На 72-м году жизни скончался народный артист России Борис Плотников. Об этом сообщил ТАСС ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский.

Борис Плотников в роли доктора Борменталя. Кадр из фильма «Собачье сердце»

«Борис Григорьевич умер. Он лежал с коронавирусом неделю на аппарате ИВЛ», — уточнил Заславский.

Плотников играл Театре Российской армии, Московском театре-студии под руководством Олега Табакова и МХТ имени Чехова. В 1988 году на экраны вышел фильм «Собачье сердце», в котором артист сыграл роль ассистента профессора Преображенского Ивана Борменталя.

Плотников преподавал в ГИТИСе, был профессором кафедры мастерства актера и руководител мастерской.