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№ 133 от 2 декабря 2020

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Скончался актер Борис Плотников, сыгравший доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце»

Культура631

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На 72-м году жизни скончался народный артист России Борис Плотников. Об этом сообщил ТАСС ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский.

Борис Плотников в роли доктора Борменталя. Кадр из фильма «Собачье сердце»

«Борис Григорьевич умер. Он лежал с коронавирусом неделю на аппарате ИВЛ», — уточнил Заславский.

Плотников играл Театре Российской армии, Московском театре-студии под руководством Олега Табакова и МХТ имени Чехова. В 1988 году на экраны вышел фильм «Собачье сердце», в котором артист сыграл роль ассистента профессора Преображенского Ивана Борменталя.

Плотников преподавал в ГИТИСе, был профессором кафедры мастерства актера и руководител мастерской. 

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Теги:
sn, актеры, коронавирус, смерть
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