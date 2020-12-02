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№ 133 от 2 декабря 2020

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Великобритания первой в мире одобрила использование вакцины Pfizer от COVID-19

Общество84

84
 

Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила массовое использование вакцины от коронавируса, разработанной американским концерном Pfizer и немецкой компанией BioNTech. Об этом сообщает «Би-би-си». 

Власти страны уже заказали 40 миллионов доз препарата — этого хватит на вакцинацию 20 миллионов человек, по две дозы на каждого. Как отмечает издание, около 10 миллионов доз вакцины будут доступны в ближайшее время. 

Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации Великобритании скоро опубликует финальные рекомендации относительно приоритетных групп людей, нуждающихся в вакцинации, включая пожилых людей, медицинских работников и людей, страдающих хроническими заболеваниями. 

Ранее BioNTech и Pfizer подали заявку на ускоренную регистрацию вакцины в США. Ожидается, что первые поставки препарата BNT162b2 в Штаты начнутся до конца декабря, если заявка будет одобрена в установленные сроки. 

По оценке BioNTech и Pfizer, эффективность разработанной вакцины составляет 95%. Одному человеку необходимо ввести две дозы вакцины с разницей в три недели.

Клиническое испытание третьей фазы вакцины Pfizer началось 27 июля. Вакцина, разрабатываемая Pfizer, — РНК-вакцина, работающая на основе фрагмента генома коронавируса, который помещается в защитную оболочку, попадает в организм человека при вакцинации и вызывает иммунный ответ. Еврокомиссия уже завершила переговоры с немецкой фирмой BioNTech и американским концерном Pfizer о поставках 300 млн доз новой вакцины против COVID-19 во все страны ЕС.

Теги:
sf, COVID-19, вакцина, коронавирус
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