действуй!
Немедленно освободить арестованных журналисток в Беларуси. Более 700 человек поддержали «Новую»: сбор подписей
Материалы
Рубрики
Темы
- Важные тексты недели5 материалов
- Антология хабаровского протеста10 материалов
- Гонка вакцин от COVID: кто спасет мир? И когда?11 материалов
Свежий выпуск
№ 133 от 2 декабря 2020Читать номер
Что произошло за ночь 2 декабря. Коротко
Общество259
«Новая газета»редакция
259
- За последние сутки в Москве скончались еще 75 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает городской оперштаб по борьбе с инфекцией. Общее число умерших от COVID-19 в столице превысило 9 тысяч, а по всей стране, по официальным данным, вирус унес более 40 тысяч жизней.
- Поставщики электричества отчитались о восстановлении электроснабжения последних обесточенных поселков острова Русский. Перебои с подачей электроэнергии начались на острове еще 19 ноября после ледяного шторма. C тех пор у жителей не было света и отопления, восстановления сетей ждали более 180 тысяч человек.
- Россия анонсировала презентацию вакцины «Sputnik V» в ООН. Сегодня по видеосвязи ее представит глава российского минздрава Михаил Мурашко. Напомним, что еще в сентябре Владимир Путин пообещал предоставить российскую вакцину всем сотрудникам ООН, желающим сделать прививку от коронавируса.
- Генпрокурор США повысил статус руководителя расследования по делу о российском вмешательстве в американские выборы Джона Дарэма. Как уточняет Associated Press, это нужно для того, что тот смог завершить расследование вне зависимости от того, кто станет президентом страны. Дарэм сейчас изучает, кто мог инициировать расследование в отношении штаба Трампа о возможном сговоре с Россией.
- Ракета «Союз» успешно вывела на орбиту спутник ОАЭ Falcon Eye 2. Его запустили с космодрома Куру во Французской Гвиане. Разведывательный спутник изготовили в Европе по заказу министерства обороны ОАЭ, запуск несколько раз откладывался.
- «Локомотив» проиграл австрийскому «Зальцбургу» со счетом 1:3 в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов UEFА. Таким образом, московская команда не сможет выйти в play-off турнира.
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных
Теги:sn, коронавирус, сша
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником