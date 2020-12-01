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№ 132 от 30 ноября 2020

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Психиатру Марадоны выдвинули обвинения по делу о смерти футболиста

Общество32

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Прокуратура Аргентины выдвинула обвинения в отношении психиатра скончавшегося футболиста Диего Марадоны — 35-летней Агустины Косачов. Об этом сообщает телеканал Todo Noticias.

По словам адвоката Косачов Вадима Мищанчука, психиатру предъявили обвинение в злоупотреблении служебным положением. 

Он также рассказал, что в доме и офисе Косачов провели обыски, но, по его мнению, оснований для задержания его клиентки нет.

Расследование в отношении Косачов и врача Марадоны Леопольдо Луке начали на основании показаний дочерей футболиста, которые поставили под сомнения действия врачей. 

Обыски дома и на рабочем месте также прошли у Луке — его подозревают в непредумышленном убийстве, неоказании помощи больному и оставлении человека без присмотра. 

Во время спецоперации изъяли сотовые телефоны, компьютеры и документацию с историей болезни Марадоны и информацией, связанной с его лечением, чтобы определить, была ли халатность в оказании медицинской помощи. 

Диего Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Причиной стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких. В этом месяце он перенес операцию из-за субдуральной гематомы и проходил реабилитацию. Из-за смерти Марадоны в Аргентине объявили трехдневный траур. Саму церемонию прощания с Марадоной приостановили из-за столкновений фанатов с полицией.

Теги:
sf, обвинения, аргентина, футбол, марадона
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