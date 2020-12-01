«Это не мое». Депутат-консерватор из Венгрии подал в отставку после того, как полиция оштрафовала его за нелегальную секс-вечеринку с наркотиками в Брюсселе

Член правящей в Венгрии правоконсервативной партии Fidesz и депутат Европарламента Йозеф Сайер ушел в отставку на фоне скандала с секс-вечеринкой в Брюсселе, в которой предположительно участвовали также дипломаты ЕС. Об этом сообщает Brussels Times.

«Прошу прощения, что нарушил правила собраний. Это было безответственно с моей стороны, я готов понести наказание», — сказал Сайер.

В минувшую пятницу полиция Брюсселя разогнала секс-вечеринку из 25 человек (главным образом — мужчин), устроенную в центре города вопреки карантинным ограничениям в стране, пишет Nieuwsblad со ссылкой на прокуратуру. Как сообщает La Derniere Heure, помимо Сайера в нелегальном мероприятии участвовали несколько дипломатов стран ЕС, их имена не раскрываются.

Всем участникам назначены штрафы за нарушение карантинных мер в размере 250 евро. О деле проинформировали МИД Бельгии, сейчас все участники вечеринки отпущены из полицейского участка, пишет корреспондент The Guardian в Брюсселе. Расследование инцидента продолжается. Правоохранители также обнаружили на месте происшествия наркотики.

«Полиция говорит, что там нашли экстази. Это не мое. Не знаю, кто и как это туда положил», — заявил депутат Сайер.

По данным местных СМИ, на месте Сайер заявил о депутатской неприкосновенности и попытался сбежать через окно по водосточной трубе. «Так как у меня с собой не было удостоверения, я сказал полиции, что я депутат», — прокомментировал эти сообщения венгерский консерватор.

Национал-консервативную партию Fidesz, в которую входил Сайер, возглавляет премьер Венгрии Виктор Орбан. В 2011 году депутаты партии инициировали принятие новой Конституции Венгрии, в которой присутствуют понятия «бог», «христианство» и «традиционныее ценности», брак определяется как союз мужчины и женщины, а также устанавливается защита жизни человека с момента зачатия, что рассматривалось критиками как возможность для запрета абортов.