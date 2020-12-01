действуй!
Немедленно освободить арестованных журналисток в Беларуси. Более 700 человек поддержали «Новую»: сбор подписей
Материалы
Рубрики
Темы
- Важные тексты недели5 материалов
- Антология хабаровского протеста10 материалов
- Гонка вакцин от COVID: кто спасет мир? И когда?11 материалов
Свежий выпуск
№ 132 от 30 ноября 2020Читать номер
В Кабуле подорвался автомобиль посольства РФ, сотрудников контузило
Сотрудники российского посольства в Кабуле получили легкие контузии после того, как их автомобиль подорвался на самодельном взрывном устройстве. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, пока не известно, кто был объектом атаки. Захарова заявила о необходимости проведения тщательного расследования происшествия и обеспечения безопасности российских граждан.
Дополняется
Китайский зонд «Чанъэ-5» совершил успешную посадку на Луну для сбора образцов грунта
Китайский космический аппарат «Чанъэ-5» совершил успешную посадку на поверхность Луны и готов к сбору образцов грунта, передает South China Morning Post.
China's Chang'e-5 spacecraft successfully lands on the near side of the moon https://t.co/1S3XUzFpNP pic.twitter.com/zT23rFb335— China Xinhua Sci-Tech (@XHscitech) December 1, 2020
Как сообщает издание, модуль совершил мягкую посадку у вулканического пика Рюмкера в Океане Бурь. Китайское национальное космическое управление (CNSA) отмечало ранее, что это место идеально подходит для детального изучения того, как формировалась и изменялась Луна.
CCTV-13 just ran this. #China #Moon #Change5 pic.twitter.com/gxXBNr7mz6— Jonathan Amos (@BBCAmos) December 1, 2020
Теперь ожидается, что космический аппарат пробурит лунную поверхность до 2 метров и соберет образцы реголита — рыхлой почвы и обломков породы. Китай рассчитывает получить около 2 кг образцов за две недели.
Если модулю удастся справиться с задачей, Китай станет третьей страной в мире, которая доставит на Землю образцы лунного грунта.
Ранее подобную операцию успешно выполняли космонавты США и Советского Союза. В 1976 году советская автоматическая межпланетная станция «Луна-24» доставила на Землю 170 граммов грунта.
Это третья успешная посадка китайских космических аппаратов на Луну — ей предшествовали статический посадочный модуль «Чанъэ-3» в 2013 году и луноход «Чанъэ-4» в 2019 году.