В Кабуле подорвался автомобиль посольства РФ, сотрудников контузило

Китайский космический аппарат «Чанъэ-5» совершил успешную посадку на поверхность Луны и готов к сбору образцов грунта, передает South China Morning Post.

China's Chang'e-5 spacecraft successfully lands on the near side of the moon https://t.co/1S3XUzFpNP pic.twitter.com/zT23rFb335 — China Xinhua Sci-Tech (@XHscitech) December 1, 2020

Как сообщает издание, модуль совершил мягкую посадку у вулканического пика Рюмкера в Океане Бурь. Китайское национальное космическое управление (CNSA) отмечало ранее, что это место идеально подходит для детального изучения того, как формировалась и изменялась Луна.

Теперь ожидается, что космический аппарат пробурит лунную поверхность до 2 метров и соберет образцы реголита — рыхлой почвы и обломков породы. Китай рассчитывает получить около 2 кг образцов за две недели.

Если модулю удастся справиться с задачей, Китай станет третьей страной в мире, которая доставит на Землю образцы лунного грунта.

Ранее подобную операцию успешно выполняли космонавты США и Советского Союза. В 1976 году советская автоматическая межпланетная станция «Луна-24» доставила на Землю 170 граммов грунта.

Это третья успешная посадка китайских космических аппаратов на Луну — ей предшествовали статический посадочный модуль «Чанъэ-3» в 2013 году и луноход «Чанъэ-4» в 2019 году.