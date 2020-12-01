Пензенский СК завел дело о насилии в интернате для детей с умственной отсталостью. Воспитанники рассказывали, что их избивал директор

Управление Следственного комитета РФ по Пензенской области возбудило уголовное дело о превышении полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК РФ) после сообщений о насилии над воспитанниками детского дома для умственно отсталых детей в Мокшанах, сообщается на сайте СК.

29 ноября движение «Левых фронт» опубликовало видеообращение детей, в котором те рассказали об унижении со стороны директора интерната Заруа Иванова. По их словам, Иванов регулярно выпивает на работе, избивает воспитанников и заставляет их «с девочками спать».

«Он меня летом в угол загнал и сказал:

"Я тебя сейчас [ударю], и мне ничего не будет за это. Я с вами могу все что хочу делать — руки ломать, ноги ломать, куда хочу, туда и веду. И мне за это ничего не будет".

Мы боимся его, я не буду с ним жить. Он нас как хочет, так и назвает», — рассказала одна из девушек.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев уже уволил директора детдома Иванова и объявил взыскание региональному министру труда, соцразвития и демографии Алексею Качану.

Заур Иванов — участник двух чеченских кампаний и профессиональный военный — возглавлял детский дом-интернат с марта 2020 года. Он не признает вину и утверждает, что воспитанники интерната якобы уже отказались от своих слов:

«Они плакали и жалели, что записали это видео. <...> Я никогда им грубого слова не сказал, даже голос на полтона не повысил. Я в армии-то ни одного солдата пальцем не трогал. А тут дети больные — куда?», — заявил он в беседе с порталом 7х7.

Иванов считает, что видеообращение попало в интернет через Российский детский фонд, с которым у него был конфликт.