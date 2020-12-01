Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

действуй!

Немедленно освободить арестованных журналисток в Беларуси. Более 700 человек поддержали «Новую»: сбор подписей

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 132 от 30 ноября 2020

Читать номер

Китайский зонд «Чанъэ-5» совершил успешную посадку на Луну для сбора образцов грунта

Общество315

315
 

Китайский космический аппарат «Чанъэ-5» совершил успешную посадку на поверхность Луны и готов к сбору образцов грунта, передает South China Morning Post.

Как сообщает издание, модуль совершил мягкую посадку у вулканического пика Рюмкера в Океане Бурь. Китайское национальное космическое управление (CNSA) отмечало ранее, что это место идеально подходит для детального изучения того, как формировалась и изменялась Луна.

Теперь ожидается, что космический аппарат пробурит лунную поверхность до 2 метров и соберет образцы реголита — рыхлой почвы и обломков породы. Китай рассчитывает получить около 2 кг образцов за две недели.

Если модулю удастся справиться с задачей, Китай станет третьей страной в мире, которая доставит на Землю образцы лунного грунта.

Ранее подобную операцию успешно выполняли космонавты США и Советского Союза. В 1976 году советская автоматическая межпланетная станция «Луна-24» доставила на Землю 170 граммов грунта.

Это третья успешная посадка китайских космических аппаратов на Луну — ей предшествовали статический посадочный модуль «Чанъэ-3» в 2013 году и луноход «Чанъэ-4» в 2019 году.

Теги:
sf, космос, китай, луна
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera