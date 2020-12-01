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№ 132 от 30 ноября 2020Читать номер
Китайский зонд «Чанъэ-5» совершил успешную посадку на Луну для сбора образцов грунта
Китайский космический аппарат «Чанъэ-5» совершил успешную посадку на поверхность Луны и готов к сбору образцов грунта, передает South China Morning Post.
China's Chang'e-5 spacecraft successfully lands on the near side of the moon https://t.co/1S3XUzFpNP pic.twitter.com/zT23rFb335— China Xinhua Sci-Tech (@XHscitech) December 1, 2020
Как сообщает издание, модуль совершил мягкую посадку у вулканического пика Рюмкера в Океане Бурь. Китайское национальное космическое управление (CNSA) отмечало ранее, что это место идеально подходит для детального изучения того, как формировалась и изменялась Луна.
CCTV-13 just ran this. #China #Moon #Change5 pic.twitter.com/gxXBNr7mz6— Jonathan Amos (@BBCAmos) December 1, 2020
Теперь ожидается, что космический аппарат пробурит лунную поверхность до 2 метров и соберет образцы реголита — рыхлой почвы и обломков породы. Китай рассчитывает получить около 2 кг образцов за две недели.
Если модулю удастся справиться с задачей, Китай станет третьей страной в мире, которая доставит на Землю образцы лунного грунта.
Ранее подобную операцию успешно выполняли космонавты США и Советского Союза. В 1976 году советская автоматическая межпланетная станция «Луна-24» доставила на Землю 170 граммов грунта.
Это третья успешная посадка китайских космических аппаратов на Луну — ей предшествовали статический посадочный модуль «Чанъэ-3» в 2013 году и луноход «Чанъэ-4» в 2019 году.