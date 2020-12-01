Суд на полгода сократил срок сотруднику ярославской ИК-1, осужденному за пытки заключенного. Он выйдет на свободу в конце декабря

Ярославский областной суд сократил на полгода срок лишения свободы сотруднику ярославской ИК-1 Сергею Ефремову, осужденному за пытки заключенного Евгения Макарова. Об этом сообщается в телеграм-канале «Ярославское дело».

Таким образом, Ефремов выйдет на свободу уже в конце декабря 2020 года.

Адвокат фонда «Общественный вердикт» сообщила о намерении подать кассационную жалобу на приговор из-за допущенных процессуальных нарушений.

В январе 2020 года Ефремова приговорили к четырем годам колонии общего режима за пытки в отношении Евгения Макарова. Он лишился звания капитана и возможности занимать руководящие должности в госорганах в течение двух лет.

19 ноября Дзержинский суд Ярославля оправдал экс-сотрудников исправительной колонии №1 — врио начальника ИК-1 Дмитрия Николаева и его заместителя Игита Михайлова — по делу о пытках заключенных. Всех остальных фигурантов дела признали виновными и назначили им сроки от трех лет до четырех лет и трех месяцев колонии.

Расследование дела началось летом 2018 года, после того как «Новая газета» опубликовала кадры избиения Макарова, добытые фондом «Общественный вердикт»: на них его били руками и дубинками по голеням и пяткам, поливая водой из ведра. Позже появились и другие записи пыток заключенных.