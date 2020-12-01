действуй!
Немедленно освободить арестованных журналисток в Беларуси. Более 700 человек поддержали «Новую»: сбор подписей
Материалы
Рубрики
Темы
- Важные тексты недели5 материалов
- Антология хабаровского протеста10 материалов
- Гонка вакцин от COVID: кто спасет мир? И когда?11 материалов
Свежий выпуск
№ 132 от 30 ноября 2020Читать номер
Сын владельца «Уралхима» Никита Мазепин стал четвертым пилотом из России в истории «Формулы-1»
Российский гонщик Никита Мазепин, сын председателя совета директоров «Уралхима» Дмитрия Мазепина, подписал контракт с американской автогоночной командой «Формулы-1» Haas. Об этом сообщается на сайте команды.
21-летний Мазепин будет выступать за команду «Формулы-1», начиная со следующего сезона.
«Никита подтвердил свою репутацию в "Формуле-2" серией побед в этом году и рядом призовых мест, которые он смог занять в свой дебютный сезон. Он вырос в зрелого гонщика, участвуя в соревнованиях рангом ниже», — сказал Гюнтер Штайнер, руководитель команды Haas.
«Стать пилотом "Формулы-1" — это воплощение мечты всей моей жизни», — прокомментировал сам Мазепин.
Сейчас российский гонщик выступает за британскую команду Hitech Grand Prix в «Формуле-2». Согласно турнирной таблице, после 11 этапов он находится на третьем месте со 162 баллами.
До Мазепина в гонках серии «Формула-1» в разное время принимали участие российские гонщики Виталий Петров, Сергей Сироткин и Даниил Квят.
В 2015 году отец пилота Дмитрий Мазепин вошел в список 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Тогда его состояние оценивалось в 1,3 млн долларов.