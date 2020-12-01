Суд в Санкт-Петербурге отпустил из СИЗО ЛГБТ-активиста, обвиняемого в оправдании терроризма

Санкт-Петербургский городской суд смягчил меру пресечения ЛГБТ-активисту Александру Меркулову и отправил его под домашний арест. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов северной столицы.

«Суд изменил постановление Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Меркулова», — говорится в сообщении.

В начале лета 23-летний Меркулов стал фигурантом дела об оправдании терроризма (ч.2 ст. 205.2 УК). Его задержали и отправили в СИЗО «Кресты». По данным следствия, молодой человек на своей личной странице под именем Aleksandr Pejic (отсылка к имени трансгендер-модели Андреи Пежич) писал посты о взрыве в архангельском управлении ФСБ в 2018 году. В этих публикациях Центр экспертиз СПбГУ выявил нарушения.

Кроме того, следователи отправили юношу в психиатрическую клинику для проведения экспертизы. Поводом для этого стали посты Меркулова о ЛГТБ-сообществе и музыкальном конкурсе «Евровидение» в соцсетях. Как ранее рассказывал адвокат, психиатры даже получили доступ к его электронным письмам, хотя на такие процедуры не было судебного решения.