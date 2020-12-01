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№ 132 от 30 ноября 2020Читать номер
Суд в Санкт-Петербурге отпустил из СИЗО ЛГБТ-активиста, обвиняемого в оправдании терроризма
Санкт-Петербургский городской суд смягчил меру пресечения ЛГБТ-активисту Александру Меркулову и отправил его под домашний арест. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов северной столицы.
«Суд изменил постановление Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Меркулова», — говорится в сообщении.
В начале лета 23-летний Меркулов стал фигурантом дела об оправдании терроризма (ч.2 ст. 205.2 УК). Его задержали и отправили в СИЗО «Кресты». По данным следствия, молодой человек на своей личной странице под именем Aleksandr Pejic (отсылка к имени трансгендер-модели Андреи Пежич) писал посты о взрыве в архангельском управлении ФСБ в 2018 году. В этих публикациях Центр экспертиз СПбГУ выявил нарушения.
Кроме того, следователи отправили юношу в психиатрическую клинику для проведения экспертизы. Поводом для этого стали посты Меркулова о ЛГТБ-сообществе и музыкальном конкурсе «Евровидение» в соцсетях. Как ранее рассказывал адвокат, психиатры даже получили доступ к его электронным письмам, хотя на такие процедуры не было судебного решения.
Теги:sn, сизо, Санкт-Петербург, лгбт
«Вину признает, плачет»: в Татарстане задержали подозреваемого в убийстве 25 пенсионерок
В Казани правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 25 пожилых женщин. Об этом со ссылкой на источники сообщают ТАСС и «Интерфакс».
Подозреваемым оказался 38-летний житель Казани Радик Тагиров, уточняет KazanFirst. По словам источника издания, он «вину признает, плачет». Наводку на Тагирова прислали из федерального центра.
Как пишет «Реальное время», Тагиров до этого был дважды судим — за кражу и грабеж. Официально в правоохранительных органах задержание возможного преступника не комментируют.
«Поволжского маньяка» следователи искали с 2011 года, после того, как он совершил серию убийств в Татарстане и соседних регионах. Три года назад за помощь в его поимке Следственный комитет пообещал премию в 3 миллиона рублей. Жертвами преступника чаще всего становились пожилые женщины: он попадал к ним домой, представлявшись слесарем, сантехником или соцработником, душил хозяек и забирал ценные вещи.