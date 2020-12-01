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№ 132 от 30 ноября 2020Читать номер
«Вину признает, плачет»: в Татарстане задержали подозреваемого в убийстве 25 пенсионерок
В Казани правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 25 пожилых женщин. Об этом со ссылкой на источники сообщают ТАСС и «Интерфакс».
Подозреваемым оказался 38-летний житель Казани Радик Тагиров, уточняет KazanFirst. По словам источника издания, он «вину признает, плачет». Наводку на Тагирова прислали из федерального центра.
Как пишет «Реальное время», Тагиров до этого был дважды судим — за кражу и грабеж. Официально в правоохранительных органах задержание возможного преступника не комментируют.
«Поволжского маньяка» следователи искали с 2011 года, после того, как он совершил серию убийств в Татарстане и соседних регионах. Три года назад за помощь в его поимке Следственный комитет пообещал премию в 3 миллиона рублей. Жертвами преступника чаще всего становились пожилые женщины: он попадал к ним домой, представлявшись слесарем, сантехником или соцработником, душил хозяек и забирал ценные вещи.
«Путин не хочет, чтобы я вернулся в Россию»: Навальный — о проверке его высказываний на экстремизм
Наталья Глуховакорреспондент
Решение следователей проверить высказывания политика Алексея Навального в эфире радиостанции «Эхо Москвы» на призывы к экстремизму связано с тем, что президент России Владимир Путин не хочет, чтобы Навальный возвращался в Россию. Такое предположение высказал сам Навальный в своем инстаграме.
«Путин, сидящий в своем бункере, так не хочет, чтобы я, вылечившись, вернулся в Россию, что к угрозам посадить меня за измену Родине, решил добавить уголовное дело за экстремизм», — заявил он.
Ранее источники ТАСС и «Интерфакса» сообщили, что московские следователи проводят проверку после высказываний Навального на радиостанции «Эхо Москвы» о «свержении конституционного строя в России» (ч. 2 ст. 280 УК). Эфир, о котором идет речь, — программа «Разворот» от 27 апреля. Максимальное наказание по статье, по которой проводится проверка, — пять лет лишения свободы.
Директор ФБК Иван Жданов рассказал «Новой газете», что ФБК пока ничего неизвестно о деталях проверки и что никаких уведомлений от следователей им не приходило. «Ну пусть проверяют», — добавил Жданов.
Навальный в своем посте подчеркнул, что в этой программе выступал в поддержку кампании «5 шагов для России» — мер, которые могли бы помочь гражданам и экономике во время пандемии коронавируса.
Политик добавил, что не отказывается от своих слов, сказанных в апрельском эфире радиостанции, и заявил, что власть, готовая «оставить голодными людей только ради того, чтобы „не подыграть“ определенному политику», — это «власть врагов народа»: «Они думают только о себе, своем богатстве и своих местах».
Источник «Интерфакса», впрочем, не уверен, что после проверки будет возбуждено уголовное дело: «Высказывания носили вероятностный характер, экспертам будет непросто признать их призывом». Официальных комментариев от СК пока не последовало.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после предложенным Навальным комплексом мер «5 шагов» тогда уверял, что в словах Навального «очень много популистского, поверхностного, не имеющего отношения к реальному функционированию страны и экономики».