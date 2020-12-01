«Путин не хочет, чтобы я вернулся в Россию»: Навальный — о проверке его высказываний на экстремизм

Решение следователей проверить высказывания политика Алексея Навального в эфире радиостанции «Эхо Москвы» на призывы к экстремизму связано с тем, что президент России Владимир Путин не хочет, чтобы Навальный возвращался в Россию. Такое предположение высказал сам Навальный в своем инстаграме.

«Путин, сидящий в своем бункере, так не хочет, чтобы я, вылечившись, вернулся в Россию, что к угрозам посадить меня за измену Родине, решил добавить уголовное дело за экстремизм», — заявил он.

Ранее источники ТАСС и «Интерфакса» сообщили, что московские следователи проводят проверку после высказываний Навального на радиостанции «Эхо Москвы» о «свержении конституционного строя в России» (ч. 2 ст. 280 УК). Эфир, о котором идет речь, — программа «Разворот» от 27 апреля. Максимальное наказание по статье, по которой проводится проверка, — пять лет лишения свободы.

Директор ФБК Иван Жданов рассказал «Новой газете», что ФБК пока ничего неизвестно о деталях проверки и что никаких уведомлений от следователей им не приходило. «Ну пусть проверяют», — добавил Жданов.

Навальный в своем посте подчеркнул, что в этой программе выступал в поддержку кампании «5 шагов для России» — мер, которые могли бы помочь гражданам и экономике во время пандемии коронавируса.

Политик добавил, что не отказывается от своих слов, сказанных в апрельском эфире радиостанции, и заявил, что власть, готовая «оставить голодными людей только ради того, чтобы „не подыграть“ определенному политику», — это «власть врагов народа»: «Они думают только о себе, своем богатстве и своих местах».

Источник «Интерфакса», впрочем, не уверен, что после проверки будет возбуждено уголовное дело: «Высказывания носили вероятностный характер, экспертам будет непросто признать их призывом». Официальных комментариев от СК пока не последовало.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после предложенным Навальным комплексом мер «5 шагов» тогда уверял, что в словах Навального «очень много популистского, поверхностного, не имеющего отношения к реальному функционированию страны и экономики».