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№ 132 от 30 ноября 2020Читать номер
ЕСПЧ обязал Россию выплатить 21 тыс. евро физику Валентину Данилову. В 2004 году его обвиняли в госизмене
Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 21 тыс. евро физику Валентину Данилову, которого в 2004 году приговорили к 13 годам колонии по делу о госизмене. Об этом сообщается на сайте ЕСПЧ в решении «Данилов против России».
ЕСПЧ увидел нарушение права на справедливое судебное разбирательство (ст. 6 Конвенции), но не нашел нарушения права не нести незаконное наказание (ст. 7) и нарушения свободы выражения мнения (ст. 10).
Валентин Данилов в должности директора теплофизического центра Красноярского государственного технического университета занимался изготовлением испытательного стенда, на котором можно было моделировать воздействие космического пространства на искусственные спутники Земли. Этот проект разрабатывался в рамках договора между своим университетом и Всекитайской экспортно-импортной компанией точного машиностроения.
Красноярское УФСБ обвинило ученого в шпионаже в пользу Китая. По версии спецслужб, при подготовке технического задания «использовались секретные материалы предыдущих разработок». Эксперты из Академии наук, из Центрального научно-исследовательского института машиностроения и из Института космических исследований дали заключения, что
распространенные Даниловым сведения уже 10 лет как не являются секретными. Однако следствие продолжилось.
Данилов провел в СИЗО 19 месяцев. Красноярский краевой суд дважды возвращал дело в прокуратуру, и на третий раз присяжные полностью оправдали ученого. Генпрокуратура обжаловала приговор, и Верховный суд его отменил.
После этого собрали второй суд присяжных. Комитет защиты ученых выяснил, что многие заседатели из вторичного состава так или иначе были связаны с властными структурами. Третий состав присяжных признал Данилова виновным, в ноябре 2004 года его приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Ученые и правозащитники не раз просили президента помиловать Данилова, однако получали отказы. Спустя восемь лет физика освободили по УДО.