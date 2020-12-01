Мэрия Ростова-на-Дону: 13 пациентов с COVID умерли из-за хронических заболеваний, перебоев с кислородом в больнице не было

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко в ответ на обращение на имя президента России заявил, что медицинская помощь 13 пациентам с COVID-19, умершим в городской больнице №20, была оказана в полном объеме, и они скончались не из-за перебоев в подаче кислорода, о которых рассказывали врачи. На ответ администрации президента на запрос журналистки Екатерины Гордон обратила внимание «Медиазона».

«Медицинская помощь, умершим 11.10.2020 в инфекционном госпитале […] оказана в необходимом объеме […] Выявлены дефекты заполнения медицинской документации. Однако выявленные дефекты не повлияли на тяжесть течения заболевания и наступления неблагоприятного исхода у пациентов», — сообщается в ответе администрации.

Там также говорится, что сообщений из отделения о прекращении подачи кислорода не поступало и что «кислородная поддержка оказана во всех случаях».

В администрации города отметили, что 8 из 13 умерших в этот день были старше 65 лет и относились к группе риска, а у 12 из них были обширные поражения легких и еще у 12 — наличие хронической патологии. Средний возраст умерших, говорится в ответе, составил 81 год.

В конце октября стало известно о гибели 13 пациентов больницы №20 в Ростове-на-Дону. Сотрудники госпиталя утверждали, что люди погибли в результате одновременного прекращения подачи кислорода в палаты интенсивной терапии и общее отделение. Врачи рассказывали, что из-за нехватки им приходилось перераспределять кислород между пациентами, снижать его концентрацию в смеси, временно отключать одних людей от системы, чтобы помочь наиболее тяжелым пациентам.

После скандала глава регионального Минздрава Татьяна Быковская подала в отставку, свой пост также покинула глава горздрава Надежда Левицкая. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК) после смерти пяти пациентов пациентов.