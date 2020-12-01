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№ 132 от 30 ноября 2020Читать номер
В России выявили 26 402 новых случая заражения коронавирусом. Умерли 569 человек — максимум с начала пандемии
Российские врачи выявили еще 26 402 новых случая заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией.
За сутки в Москве СOVID-19 выявили у 6524 человек, более 1300 москвичей сегодня были госпитализированы. В северной столице суточный прирост заболевших составил 3697, в Подмосковье — 1104. На четвертом и пятом местах по числу новых заразившихся — Нижегородская область (+462) и Карелия (+427).
За последний день непосредственно от COVID-19 скончались 569 пациентов. Это максимум с начала пандемии. Из них 76 — жители Москвы, 85 — из Санкт-Петербурга. Всего по официальным данным с начала распространения в России инфекция унесла более 40 тысяч жизней.
Накануне «Медиазона» и «Медуза» рассказали, что власти российских регионов в разы занижают данные о смертях от коронавируса в публичных отчетах. Такие выводы журналисты сделали, проанализировав данные Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). Оказалось, что с начала работы системы ИЦК 31 марта и до 22 ноября в России на койках, выделенных для больных COVID-19, умерли 74 866 пациентов. Минздрав эти цифры никогда не публиковал.
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