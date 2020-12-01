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№ 132 от 30 ноября 2020

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Президент музея имени Пушкина Ирина Антонова скончалась на 99-м году жизни

Культура470

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Заслуженный деятель искусств РСФСР, президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова скончалась на 99-м году жизни. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на музей. 

Фото: ТАСС

В пресс-службе заявили, что подробности и официальный комментарий будут позже.

Антонова возглавляла ГМИИ имени Пушкина с февраля 1961 года по июль 2013 года, работала в музее с 1945 года. По ее инициативе с 1967 года в ГМИИ ежегодно проводилась научная конференция «Випперовские чтения». Антонова выступила инициатором и возглавила рабочую группу по подготовке концепции развития музея Пушкина и создания «музейского городка».

Антонова — автор более 100 публикаций, лауреат Государственной премии России 1995 года, кавалер ордена Почетного легиона, командор ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой». За вклад, внесенный в развитие культурного сотрудничества между Японией и Россией, Антоновой был присужден «Орден Восходящего солнца, Золотая и Серебряная звезда», она имеет также множество других наград.

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Теги:
ng, музей, смерть
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