«Коммерсант»: жалобу на «Дом с маяком» направили еще до того, как детский хоспис купил первый наркотический препарат

Жалобу на детский хоспис «Дом с маяком», которого обвинили по статье о нарушении порядка оборота наркотиков, направили еще до того, как медучреждение купило первый наркотический препарат. Это выяснил «Коммерсант».

По словам знакомой с ходом проверки руководителя юридического отдела Центра паллиативной помощи Анастасии Ждановой, в определении о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования говорится, что данные о нарушении были получены «из обращения» от 29 сентября 2020 года.

Главный врач «Дома с маяком» Григорий Климов отметил, что разрешение на оборот наркотических средств хоспис получил только в конце сентября, первый наркотический препарат медучреждение закупило лишь 30 сентября.

По словам Ждановой, сумма, которую, возможно, хоспису придется заплатить — высока: «Заплатить такой большой штраф означает только, что объем помощи (неизлечимо больным детям — ред.) может сократиться».

Силовики устроили внеплановую проверку в детском хосписе «Дом с маяком» 29 ноября и завели дело по статье о «нарушении порядка оборота наркотических средств» (ст. 6.16 КоАП) за неправильное оформление журналов по отчету об использовании медицинских препаратов.

«В жалобе сказано, что надо проверить меня и хоспис, потому что хоспис выписывает Коле слишком много наркотических препаратов, я его „накачиваю“, а еще его лекарства незаконно распространяю», — заявила тогда директор и создательница благотворительного фонда Лида Мониава. Теперь хоспису грозит суд и штраф от 200 до 400 тыс. рублей или приостановление деятельности на 90 дней.