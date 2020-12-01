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№ 132 от 30 ноября 2020Читать номер
Власти Хабаровского края призвали жителей «активнее подключаться» к работе по преодолению COVID-19 и помогать медикам транспортом
Власти Хабаровского края попросили жителей «активнее подключаться к волонтерской работе по преодолению вызовов COVID-19» и помогать медикам транспортом. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
«Транспортом обеспечен только каждый третий из врачей, которые посещают пациентов на дому.
Поэтому мы будем признательны гражданам, которые помогут участковым более оперативно обслуживать население», — заявил и. о. заместителя председателя правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов.
Он также попросил добровольцев подключиться к доставке кофе и горячего питания медицинским работникам: «Это два направления, по которым вопрос на сегодняшний день остается открытым. Такая поддержка будет очень своевременной», — заявил Никонов. Отмечается, что подключиться к решению этих вопросов, «как обычных граждан, так и бизнес», призвал глава региона Михаил Дегтярев.
По данным на утро 1 декабря, в Хабаровском крае зафиксировали 24 570 случаев заражения коронавирусом. По данным оперштаба, всего за все время пандемии в крае умерли 157 человек с COVID-19.
Накануне, 27 ноября, министерство здравоохранения Хабаровского края сообщило вице-премьеру Татьяне Голиковой, что у ведомства нет средств на выплаты врачам, работающим с больными коронавирусом. По словам Евгения Никонова, краевой Минздрав каждый день получает до 10 жалоб на отсутствие федеральных выплат за работу с пациентами с COVID-19.