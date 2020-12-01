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№ 132 от 30 ноября 2020Читать номер
Большая часть книжной ярмарки Non/Fiction в этом году пройдет онлайн. Ее посетят Алексиевич, Водолазкин и Улицкая
«Новая газета»редакция
Большая часть московской международной ярмарки интеллектуальной литературы Non/Fiction в этом году пройдет онлайн. Об этом говорится в пресс-релизе, имеющимся в распоряжении «Новой газеты».
На протяжении двух уик-эндов — 5-6 и 12–13 декабря — в режиме онлайн пройдут встречи с известными российскими и зарубежными писателями, публицистами, деятелями науки и культуры. Среди них — писательница, лауреат Нобелевской Премии по литературе Светлана Алексиевич, писатель и литературовед Евгений Водолазкин, писательница, переводчик, сценарист Людмила Улицкая, а также историк Карло Гинзбург, писатель и литературный критик Оливия Лэнг и многие другие.
Также с 4 по 6 декабря в книжных магазинах нескольких городов России будет проходить акция «Non/Fiction в городе». Книги, которые издательства приготовили специально к ярмарке, будут продаваться со скидкой. Акция будет проходить, в частности, в Екатеринбурге в магазине «Пиотровский», в Казани в магазине «Смена», а также во многих магазинах Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Краснодара и других городов.
При этом ярмарка в традиционном формате может пройти с 24 по 28 марта 2021 года в Гостином Дворе.
Московскую международную ярмарку интеллектуальной литературы Non/Fiction в этом году перенесли из-за угрозы распространения COVID-19 — все участники процесса заявили, что при высоком риске заражения коронавирусной инфекцией нельзя подвергать риску здоровье посетителей, издателей и авторов.
Еще в апреле этого года более 500 издателей, писателей и книгопродавцов в открытом письме правительству призвали поддержать индустрию книг, пострадавшую от коронавируса. Они заявляли, что без поддержки государства и включения в число пострадавших отраслей, книжная индустрия не выживет.