Прокуратура Приморского края нашла нарушения в действиях властей Владивостока при ликвидации последствий ЧС. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Приморского края.

Ведомство заявило, что причиной затягивания восстановления города после ледяного дождя и циклона стало «ненадлежащее взаимодействие» служб, ответственных за ликвидацию последствий стихии.

Прокуратура выявила «ненадлежащее» содержание объектов инженерной инфраструктуры и «не актуализацию перечней» резервных и автономных генераторов на случай ЧС. Все это привело к «несогласованным действиям оперативного штаба Владивостока и затягиванию процесса подключения объектов к коммунальным ресурсам», заявило ведомство.

Муниципалитет, по мнению прокуратуры, оставил без должного внимания организацию бесперебойного электроснабжения жителей острова Попова и недостаточно оказал помощь населению.

По итогам проверки мэру Владивостока вынесли представление «с требованием рассмотреть вопросы обеспечения надежного электроснабжения, а также обеспечения транспортной доступности жителей островных территорий», говорится в сообщении.

В ночь на 19 ноября в Приморье начался дождь, перешедший в снег и ледяные осадки. Последствиями непогоды стали оборванные линии электропередач, падение деревьев и конструкций на юге края. Движение по мосту Русский закрыли полторы недели назад — дата открытия движения по мосту до сих пор неизвестна.

Для транспортного сообщения между островом, где живут около пяти тысяч человек и учатся 21 тысяча студентов Дальневосточного федерального университета, и Владивостоком, где находятся основные объекты городской инфраструктуры, открыли паромное сообщение.

Из-за отключений электричества во Владивостоке перестали работать насосные станции, подающие воду и отопление в дома, в Приморье ввели режим ЧС регионального уровня.