Висконсин и Аризона последними из «колеблющихся» штатов подтвердили победу Байдена

Висконсин последним из ключевых — «колеблющихся» — штатов подтвердил победу кандидата от демократической партии Джо Байдена на выборах президента США. Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на главу избирательной комиссии штата Энн Джейкобс.

Избирком вынес такое решение после пересчета голосов в двух округах — Милуоки и Дейне. В результате пересчета отрыв Байдена от республиканца Дональда Трампа, составлявший около 20 тысяч голосов, вырос на 74 голоса.

Генпрокурор штата Джош Каул заявил, что «мошенничества», которое могло бы повлиять на результаты выборов, не было. Байден получил 10 голосов выборщиков от штата.

Победу кандидата от демократов, как сообщает CNN, утвердили и власти Аризоны — там Байден опередил Трампа на 10 тыс. голосов и официально получил еше 11 голосов выборщиков. Победу в штате сертифицировала госсекретарь Аризоны Кейти Хоббс, заявив, что, несмотря на «необоснованные» обвинения, выборы стали «самыми защищенными» за последнее время.

До этого победу Байдена утвердили «колеблющиеся» штаты Джорджия, Мичиган, Пенсильвания и Невада. Всего на выборах США, по данным американских СМИ, лидирует Байден с 306 голосами выборщиков, у Трампа их 232. Официально итоги выборов в США еще не подвели — выборщики проголосуют 14 декабря.

Тем временем советник действующего президента США Дональда Трампа по коронавирусу Скотт Атлас подал в отставку, сообщает Fox News.

«Я упорно работал с единственной целью — спасти жизни и помочь американцам пережить эту пандемию», — заявил он. Атлас поблагодарил Трампа и пожелал всего наилучшего новой администрации Джо Байдена.

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Атлас подвергался критике со стороны других членов рабочей группы по борьбе с COVID-19 — советник выступал за снятие ограничений и считал, что вирус должен распространиться среди всего населения, чтобы у людей выработался иммунитет. При этом сам он заявлял, что «всегда полагался на новейшие научные данные и доказательства, без каких-либо политических соображений или влияния».

Накануне Байден выдвинул экс-главу ФРС Джанет Йеллен на должность главы Минфина США. 74-летняя Йеллен, которая получила степень доктора экономических наук в Йельском университете, станет первой женщиной, возглавившей министерство финансов.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Явка на выборах стала самой высокой за последние 120 лет.