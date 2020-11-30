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№ 132 от 30 ноября 2020Читать номер
Власти Франции «целиком перепишут» спорную статью закона о расширении полномочий полиции. Против нее выступили сотни тысяч протестующих
Юрий Сафроновобозреватель «Новой», журналист RFI, Париж
Глава президентской фракции «Вперед, Республика!» в Нацсобрании Франции Кристоф Кастанер объявил в понедельник, что статья 24 закона «О глобальной безопасности» будет «целиком переписана».
С таким заявлением Кастанер выступил после совещания у президента Эмманюэля Макрона, в котором приняли участие лидеры всех трех пропрезидентских фракций в нижней палате парламента, а также глава МВД Жеральд Дарманен, министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти, премьер-министр Жан Кастекс и министр культуры Розлин Башло.
Как заявил газете Le Figaro один из участников совещания, президент «был очень раздражен» и, не называя имен, подчеркнул перед политиками, что «ситуации, в которую вы меня поставили, можно было избежать».
«Это было не просто жестко, это было убийственно»,
— описал анонимный свидетель тон общения Макрона с командой.
Известно, что главным лоббистом этого закона был глава МВД Дарманен, а текст подготовили депутаты возглавляемой экс-министром внутренних дел Кастанером фракции «Вперед, Республика!».
Нацсобрание одобрило законопроект «О глобальной безопасности» в первом чтении на минувшей неделе. В этом варианте проекта статья 24 предполагает наказание в виде года тюрьмы или штрафа 45 тыс. евро за распространение изображений лиц или других элементов идентификации сотрудников силовых структур при исполнении.
17 ноября, за день до рассмотрения проекта в Нацсобрании, в стране начались уличные выступления против закона. В субботу 28 ноября они достигли пика — марши прошли примерно в сотне городов Франции и собрали в общей сложности от 200 тыс. (по данным полиции) до 500 тыс. человек (по оценкам организаторов: представителей правозащитных и журналистских организаций).
В Париже марш стал самым массовым за время правления президента Макрона. По данным организаторов, в нем приняли участие не менее 200 тысяч человек, полиция называет цифру 46 тысяч.
Марш сопровождался столкновениями между погромщиками и сотрудниками правопорядка, в результате которых ранения получили десятки человек с обеих сторон.