Власти Франции «целиком перепишут» спорную статью закона о расширении полномочий полиции. Против нее выступили сотни тысяч протестующих

Глава президентской фракции «Вперед, Республика!» в Нацсобрании Франции Кристоф Кастанер объявил в понедельник, что статья 24 закона «О глобальной безопасности» будет «целиком переписана».

Сожженные в ходе протестов автомобили. Париж, 28 ноября. Фото: Юрий Сафронов / «Новая газета»

С таким заявлением Кастанер выступил после совещания у президента Эмманюэля Макрона, в котором приняли участие лидеры всех трех пропрезидентских фракций в нижней палате парламента, а также глава МВД Жеральд Дарманен, министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти, премьер-министр Жан Кастекс и министр культуры Розлин Башло.

Как заявил газете Le Figaro один из участников совещания, президент «был очень раздражен» и, не называя имен, подчеркнул перед политиками, что «ситуации, в которую вы меня поставили, можно было избежать».

«Это было не просто жестко, это было убийственно»,

— описал анонимный свидетель тон общения Макрона с командой.

Известно, что главным лоббистом этого закона был глава МВД Дарманен, а текст подготовили депутаты возглавляемой экс-министром внутренних дел Кастанером фракции «Вперед, Республика!».

Нацсобрание одобрило законопроект «О глобальной безопасности» в первом чтении на минувшей неделе. В этом варианте проекта статья 24 предполагает наказание в виде года тюрьмы или штрафа 45 тыс. евро за распространение изображений лиц или других элементов идентификации сотрудников силовых структур при исполнении.

17 ноября, за день до рассмотрения проекта в Нацсобрании, в стране начались уличные выступления против закона. В субботу 28 ноября они достигли пика — марши прошли примерно в сотне городов Франции и собрали в общей сложности от 200 тыс. (по данным полиции) до 500 тыс. человек (по оценкам организаторов: представителей правозащитных и журналистских организаций).

В Париже марш стал самым массовым за время правления президента Макрона. По данным организаторов, в нем приняли участие не менее 200 тысяч человек, полиция называет цифру 46 тысяч.

Марш сопровождался столкновениями между погромщиками и сотрудниками правопорядка, в результате которых ранения получили десятки человек с обеих сторон.