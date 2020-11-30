Глава СПЧ: детскому хоспису «Дом с маяком» грозит только штраф

Глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев уверен, что детскому хоспису «Дом с маяком», где сегодня получают обезболивание и уход неизлечимо больные дети, не грозит закрытие после проверки МВД. Об этом он заявил радиостанции «Говорит Москва».

«По нашей информации рисков закрытия этого хосписа нет. А это главное, чтобы дети не пострадали. Что касается штрафа, насколько я понимаю, там претензия на небольшой штраф. Если суд решит, наверное, придется его выплатить, потому что руководство хосписа признало, что есть ошибки в ведении документации», — сообщил он.

28 ноября силовики устроили внеплановую проверку и начали административное производство по статье о нарушении порядка оборота наркотических средств (ст. 6.16 КоАП). Эта статья предполагает штраф от 200 до 400 тысяч рублей или приостановление деятельности. Суд состоится на этой неделе.

В хоспис правоохранители пришли после жалобы в Управление по контролю за оборотом наркотиков и нашли ошибки в заполнении журналов по отчету об использовании медицинских препаратов.

Детский хоспис «Дом с маяком» — частное медицинское благотворительное учреждение, которое помогает неизлечимо больным детям. Хоспис существует в основном на пожертвования. В команде «Дома с маяком» есть врачи, медсестры, няни, физические и игровые терапевты, социальные работники, психологи, юристы, волонтеры и координаторы.