Байден выдвинул экс-главу ФРС на должность главы Минфина США. Она станет первой женщиной на этом посту

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден намерен назначить экс-председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен главой минфина. Об этом сообщается на сайте переходной команды демократа.

74-летняя Йеллен, которая получила степень доктора экономических наук в Йельском университете, станет первой женщиной, возглавившей министерство финансов. Ее заместителем Байден планирует назначить Уолли Адейемо, который станет первым афроамериканцем на этом посту.

Административно-бюджетное управление, входящее в состав администрации президента и занимающееся подготовкой Федерального бюджета для представления в Конгрессе, возглавит Нира Танден. Ранее она была исполнительным директором аналитического центра Center for American Progress.

На пост главы Совета экономических консультантов советников кандидат от демократов предложил декана Принстонской Школы международных отношений Сесилию Роуз. После утверждения она станет первой афроамериканкой и четвертой женщиной, возглавившей Совет за 74 года ее существования. В него также войдут экономисты Джаред Бернштейн и Хизер Буши.

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Ранее команда Байдена назвала кандидатов на ключевые посты в президентской администрации. По планам штаба, ЦРУ возглавит Эврил Хейнс — она станет первой женщиной, возглавившей американскую разведку. На пост госсекретаря предложили кандидатуру Энтони Блинкена, на пост советника по нацбезопасности — Джейка Салливана, на пост спецпосланника президента по климату — Джона Керри, министром внутренней безопасности станет Алехандро Майоркас.