Верховный суд Кыргызстана отменил приговор освобожденному в ходе протестов экс-президенту Атамбаеву 

Верховный суд Кыргызстана отменил приговор бывшему президенту страны Алмазбеку Атамбаеву по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Об этом сообщает РИА Новости.

«Решение двух предыдущих инстанций отменено. Дело направлено в Первомайский районный суд на новое рассмотрение», — рассказали агентству в канцелярии суда.

Теперь уже отмененный приговор предусматривал 11 лет лишения свободы для экс-главы государства, который руководил страной в период с 2011 по 2017 год. На скамье подсудимых он оказался прошлым летом: правоохранители обвинили его в коррупции в интересах организованной преступной группы.

Причиной возбуждения уголовного дела стало освобождение осужденного на 16 лет за организацию массовых беспорядков Азиза Батукаева: в 2013 году его досрочно отпустили из тюрьмы по заключению врачебной комиссии, диагностировавшей у него рак крови. После этого он получил новый паспорт и уехал и страны.

Среди других обвинений, выдвинутых против Атамбаева — захват заложников, организация массовых беспорядков и убийство. Сам экс-президент называл свое преследование политическим и до октября этого года оставался за решеткой. Его освободили протестующие в ходе массовых беспорядков, спровоцированных масштабными фальсификациями на выборах в парламент. Впрочем, на свободе Алмазбек Атамбаев оставался недолго: вскоре его задержали по делу об организации массовых беспорядков в Бишкеке, а затем опять арестовали по делу об освобождении Батукаева.