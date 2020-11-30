Новым главой ВФЛА стал президент Федерации триатлона России Петр Иванов

На выборах президента Всероссийской федерации легкой атлетики победил генеральный директор «Скоростных магистралей» и президент Федерации триатлона России Петр Иванов. Об этом пишет пресс-служба ВФЛА.

Иванова избрали на четырехлетний срок путем тайного голосования, в котором приняли участие 73 делегата. Иванов набрал 56 голосов, спортивный менеджер Михаил Гусев получил 10 голосов, олимпийская чемпионка Ирина Привалова — 7.

В 2015 году на фоне антидопингового скандала, в котором были замешаны российские спортсмены, членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) приостановили. Из-за этого российские спортсмены не смогли участвовать в Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро. На фоне скандала комитет по этике IAAF пожизненно отстранил экс-президента ВФЛА Валентина Балахничева и российского тренера Алексея Мельникова. Балахничев покинул пост президента Федерации в феврале 2015 года. В сентябре 2020 года суд в Париже приговорил его к трем годам тюрьмы по делу о коррупции в IAAF.

В сентябре 2019 года IAAF продлила отстранение ВФЛА после того, как Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) официально подняло вопрос о несоответствии Российского антидопингового агентства международному антидопинговому кодексу. В это время в связи с обвинениями во вмешательстве в расследование дела российского прыгуна в высоту Данила Лысенко президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин подал в отставку.

Чемпиона мира Данила Лысенко в 2018 году отстранили от соревнований за нарушение антидопинговых правил. Он трижды не сообщил о своем местонахождении офицерам антидопинговой службы, которые регулярно проверяют спортсменов.

Чтобы объяснить это, он предоставил поддельную медицинскую справку, чем только усложнил свое положение. По итогам расследования этого инцидента Международная ассоциация легкоатлетических федераций пришла к выводу, что в махинациях могло быть замешано и руководство ВФЛА.

В марте 2020 года новый президент ВФЛА Евгений Юрченко признал вину ВФЛА в «деле Лысенко», в тот же месяц World Athletics оштрафовал ВФЛА на 10 миллионов долларов за нарушение антидопинговых правил.