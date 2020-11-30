В Совбезе Ирана заявили, что физика-ядерщика Фахризаде могли убить дистанционно

Иранские власти заявили, что убийцы ученого Мохсена Фахризаде использовали «электронные устройства» для удаленного маневра. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на секретаря иранского Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани.

«К сожалению, операция была очень сложной, с использованием электронных устройств», — сказал Шамхани, добавив, что на месте происшествия не было конкретных людей.

Это заявление он сделал во время похорон Фахризаде. Во время церемонии министр обороны Ирана Амир Хатами отдельно отметил необходимость более интенсивного продолжения расследования убийства.

Также, по данным Tasnim, иранские разведывательные службы заранее знали о возможности нападния, но не придали этому достаточного значения из-за высокой частоты подобных угроз за последние 20 лет.

О смерти физика-ядерщика Фархизаде стало известно 27 ноября. По данным агентства Fars, автомобиль, в котором ехал ученый, взорвался на автотрассе недалеко от Тегерана. Помимо этого, СМИ сообщали, что на месте происшествия стреляли из автоматического оружия.

Позже смерть ученого подтвердили представитель вооруженных сил Ирана и Глава МИД Ирана Джавад Зариф, который также заявил о наличии оснований полагать, что за преступлением может стоять Израиль.

Израиль отказался от комментариев. Ранее премьер-министр Беньямин Нетаньяху упоминал Фахризаде на одной из пресс-конференций в качестве руководителя ядерной программы Ирана.