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№ 132 от 30 ноября 2020Читать номер
Компания Moderna заявила о 100-процентной эффективности своей вакцины против тяжелых форм коронавируса
Американская фармкомпания Moderna заявила, что эффективность произведенной ею вакцины против развития тяжелого течения коронавируса составила 100% по результатам третьей фазы клинических испытаний. Об этом говорится в официальном сообщении компании.
«Эффективность вакцины против COVID-19 составила 94,1%; эффективность вакцины против тяжелого (течения) COVID-19 составила 100%», — уточнили представители Moderna.
В третьей фазе испытаний приняли участие 30 тысяч добровольцев. Из них 196 заразились коронавирусом. При этом 185 заболевших получили плацебо, а у 30 из них болезнь протекала в тяжелой форме, один человек умер. Таким образом, только 11 человек, получивших вакцину, все-таки заразились COVID-19.
Сегодня Moderna подаст документы на регистрацию вакцины в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. В середине ноября компания оценила эффективность своей вакцины на 94,5%. Тогда же разработчики препарата рассказали, что препарат более удобен для транспортировки, чем вакцина от Pfizer. После этого Великобритания заказала 5 миллионов доз вакцины Moderna.
Об эффективности своих вакцин ранее отчитались компании Pfizer и Biotech (95%), AstraZeneca (более 70%) и создатели российского препарата «Спутник V». По словам представителей Центра Гамалеи, которые занимаются разработкой отечественной вакцины, ее эффективность составила 92%.