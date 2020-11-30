Компания Moderna заявила о 100-процентной эффективности своей вакцины против тяжелых форм коронавируса

Американская фармкомпания Moderna заявила, что эффективность произведенной ею вакцины против развития тяжелого течения коронавируса составила 100% по результатам третьей фазы клинических испытаний. Об этом говорится в официальном сообщении компании.

«Эффективность вакцины против COVID-19 составила 94,1%; эффективность вакцины против тяжелого (течения) COVID-19 составила 100%», — уточнили представители Moderna.

В третьей фазе испытаний приняли участие 30 тысяч добровольцев. Из них 196 заразились коронавирусом. При этом 185 заболевших получили плацебо, а у 30 из них болезнь протекала в тяжелой форме, один человек умер. Таким образом, только 11 человек, получивших вакцину, все-таки заразились COVID-19.

Сегодня Moderna подаст документы на регистрацию вакцины в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. В середине ноября компания оценила эффективность своей вакцины на 94,5%. Тогда же разработчики препарата рассказали, что препарат более удобен для транспортировки, чем вакцина от Pfizer. После этого Великобритания заказала 5 миллионов доз вакцины Moderna.

Об эффективности своих вакцин ранее отчитались компании Pfizer и Biotech (95%), AstraZeneca (более 70%) и создатели российского препарата «Спутник V». По словам представителей Центра Гамалеи, которые занимаются разработкой отечественной вакцины, ее эффективность составила 92%.