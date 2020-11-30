Создатель бренда «Б.Ю. Александров» скончался после заражения коронавирусом

Владелец компании «Ростагроэкспорт» и производитель глазированных сырков и десертов под собственной маркой Борис Александров скончался после заражения коронавирусом. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на представителя бизнесмена.

73-летний предприниматель умер ночью в инфекционной больнице, куда его госпитализировали после заражения COVID-19. По данным Mash, в последнее время он находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Ранее в интервью Forbes бизнесмен рассказывал, что более семи лет боролся с онкологией.

В начале 90-х годов Александров начал развивать производство молочной продукции и основал предприятие «Ростагроэкспорт». Среди самых известных товаров, произведенных компаниями бизнесмена — глазированные сырки «Б.Ю. Александров», а также плавленные сырки под брендами «Дружба», «Янтарь» и «Коралл».

Первые сообщения о смерти бизнесмена появились в телеграм-каналах Baza, Mash, а также на сайтах НТВ и Российского союза предприятий молочной отрасли. Там, впрочем, не смогли оперативно ответить на звонок «Новой газеты». В РостАгроКомплексе, чей номер указан на странице Б.Ю. Александрова в разделе «контакты», ответили, что «никаких комментариев не дают» и что «такую информацию» не предоставляют и не располагают «актуальной информацией».