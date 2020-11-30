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№ 132 от 30 ноября 2020

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Создатель бренда «Б.Ю. Александров» скончался после заражения коронавирусом

Общество144

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Владелец компании «Ростагроэкспорт» и производитель глазированных сырков и десертов под собственной маркой Борис Александров скончался после заражения коронавирусом. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на представителя бизнесмена.

73-летний предприниматель умер ночью в инфекционной больнице, куда его госпитализировали после заражения COVID-19. По данным Mash, в последнее время он находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Ранее в интервью Forbes бизнесмен рассказывал, что более семи лет боролся с онкологией.

В начале 90-х годов Александров начал развивать производство молочной продукции и основал предприятие «Ростагроэкспорт». Среди самых известных товаров, произведенных компаниями бизнесмена — глазированные сырки «Б.Ю. Александров», а также плавленные сырки под брендами «Дружба», «Янтарь» и «Коралл».

Первые сообщения о смерти бизнесмена появились в телеграм-каналах Baza, Mash, а также на сайтах НТВ и Российского союза предприятий молочной отрасли. Там, впрочем, не смогли оперативно ответить на звонок «Новой газеты». В РостАгроКомплексе, чей номер указан на странице Б.Ю. Александрова в разделе «контакты», ответили, что «никаких комментариев не дают» и что «такую информацию» не предоставляют и не располагают «актуальной информацией».

Теги:
sn, смерть, молоко , бизнесмены

Президент Молдовы Майя Санду выступила за вывод российских войск из Приднестровья 

Общество773

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Президент Молдовы Майя Санду выступила за вывод из Приднестровья Оперативной группы российских войск. Как передает ТАСС, глава государства также предложила заменить российских миротворцев гражданскими наблюдателями под эгидой ОБСЕ.

«Позиция государства состоит в том, что эти войска должны быть выведены, а оружие должно быть вывезено с территории нашей страны», — заявила политик, отметив, что еще в прошлом году власти Молдовы обсуждали вопрос утилизации оружия с российским министром обороны Сергеем Шойгу.

Оперативная группа российских войск (ОГРВ) в составе около 1000 человек охраняет склады оружия в селе Колбасне. Более 20 тысяч тонн боеприпасов остались там после развала СССР. В разговоре с РБК Санду подчеркнула, что между Россией и Молдовой нет двухсторонних договоренностей о присутствии на этой территории ОГРВ и вооружения.

Другая группа российских военных — миротворцев была введена в Приднестровье в 1992 году после начала конфликта в регионе. Сейчас они находятся в разделительной зоне безопасности по Днестру вместе с миротворцами Молдавии, Приднестровья и военными наблюдателями от Украины. По словам Санду, в Приднестровье опасность вооруженных столкновений миновала, поэтому миротворческая операция должна быть трансформирована в гражданскую миссию под эгидой ОБСЕ.

Теги:
sn, президент, приднестровье, молдова
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