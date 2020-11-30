Президент Молдовы Майя Санду выступила за вывод российских войск из Приднестровья 

Президент Молдовы Майя Санду выступила за вывод из Приднестровья Оперативной группы российских войск. Как передает ТАСС, глава государства также предложила заменить российских миротворцев гражданскими наблюдателями под эгидой ОБСЕ.

«Позиция государства состоит в том, что эти войска должны быть выведены, а оружие должно быть вывезено с территории нашей страны», — заявила политик, отметив, что еще в прошлом году власти Молдовы обсуждали вопрос утилизации оружия с российским министром обороны Сергеем Шойгу.

Оперативная группа российских войск (ОГРВ) в составе около 1000 человек охраняет склады оружия в селе Колбасне. Более 20 тысяч тонн боеприпасов остались там после развала СССР. В разговоре с РБК Санду подчеркнула, что между Россией и Молдовой нет двухсторонних договоренностей о присутствии на этой территории ОГРВ и вооружения.

Другая группа российских военных — миротворцев была введена в Приднестровье в 1992 году после начала конфликта в регионе. Сейчас они находятся в разделительной зоне безопасности по Днестру вместе с миротворцами Молдавии, Приднестровья и военными наблюдателями от Украины. По словам Санду, в Приднестровье опасность вооруженных столкновений миновала, поэтому миротворческая операция должна быть трансформирована в гражданскую миссию под эгидой ОБСЕ.