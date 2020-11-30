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№ 132 от 30 ноября 2020Читать номер
Суд в Комсомольске-на-Амуре приговорил бросившего детей в Шереметьево мужчину к году и трем месяцам колонии
Суд в Комсомольске-на-Амуре приговорил 41-летнего Виктора Гаврилова, который в январе этого года оставил двух сыновей в московском аэропорту «Шереметьево», к году и трем месяцам колонии общего режима. На сообщение на сайте Генпрокуратуры обратила внимание «Медиазона».
Гаврилова признали виновным в оставлении в опасности (ст. 125 УК) и краже (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК).
26 января Гаврилов вместе с двумя сыновьями 2011 и 2014 года рождения прилетел из Хабаровска в московский аэропорт Шереметьево и оставил там детей. В их рюкзаке нашли записку, в которой отец рассказал, что не может воспитывать сыновей из-за сложной финансовой ситуации, просит их временно отдать в приют.
Позднее Гаврилов пришел в СК и оформил явку с повинной, на него завели дело об оставлении в опасности (ст. 125 УК). Ведомство также возбудило дело об истязании. По версии следствия, он систематически избивал свою жену и детей.
Теги:ng, суды, шереметьево
ТАСС: сотрудник ФСО покончил с собой на территории Кремля
Сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО) совершил самоубийство во время службы на территории Кремля в Москве, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства сообщил, что в данный момент проводится проверка по факту произошедшего, и опроверг появившиеся ранее в СМИ сообщения о том, что сотрудник служил в подразделении, отвечающем за личную охрану президента РФ.