Суд в Комсомольске-на-Амуре приговорил бросившего детей в Шереметьево мужчину к году и трем месяцам колонии

Суд в Комсомольске-на-Амуре приговорил 41-летнего Виктора Гаврилова, который в январе этого года оставил двух сыновей в московском аэропорту «Шереметьево», к году и трем месяцам колонии общего режима. На сообщение на сайте Генпрокуратуры обратила внимание «Медиазона».

Гаврилова признали виновным в оставлении в опасности (ст. 125 УК) и краже (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК).

26 января Гаврилов вместе с двумя сыновьями 2011 и 2014 года рождения прилетел из Хабаровска в московский аэропорт Шереметьево и оставил там детей. В их рюкзаке нашли записку, в которой отец рассказал, что не может воспитывать сыновей из-за сложной финансовой ситуации, просит их временно отдать в приют.

Позднее Гаврилов пришел в СК и оформил явку с повинной, на него завели дело об оставлении в опасности (ст. 125 УК). Ведомство также возбудило дело об истязании. По версии следствия, он систематически избивал свою жену и детей.