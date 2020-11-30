Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

действуй!

Немедленно освободить арестованных журналисток в Беларуси. Более 700 человек поддержали «Новую»: сбор подписей

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 132 от 30 ноября 2020

Читать номер

ТАСС: сотрудник ФСО покончил с собой на территории Кремля

Общество14

14
 

Сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО) совершил самоубийство во время службы на территории Кремля в Москве, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

Собеседник агентства сообщил, что в данный момент проводится проверка по факту произошедшего, и опроверг появившиеся ранее в СМИ сообщения о том, что сотрудник служил в подразделении, отвечающем за личную охрану президента РФ.

Теги:
sf, смерть, фсо

Экс-главу здравоохранения Иркусткой области задержали по делу о мошенничестве с поставками масок и респираторов на 25 млн рублей

Общество148

148
 

Бывшего и.о. министра здравоохранения Иркутской области Наталью Ледяеву задержали по уголовному делу, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК — мошенничество в особо крупном размере. Она обвиняется в поставке в больницы Иркутской области масок и респираторов по поддельным документам. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного комитета.

По данным следствия, с мая по октябрь 2020 года и.о. министра здравоохранения Ледяева, ее сын и другие фигуранты дела «группой лиц по предварительному сговору путем обмана похитили» из бюджета региона около 25 млн рублей при исполнении госконтракта на поставку масок и респираторов в больницы области.

В рамках контракта в больницы области доставили средства индивидуальной защиты, «не соответствующие условиям и целям указанного государственного контракта и не прошедших государственную регистрацию в качестве медицинских изделий», утверждают в СК.

В ведомстве добавили, что у маскок и респираторов было регистрационные удостоверения, но «на иные медицинские изделия». В СК не уточнили, на какие именно. Из бюджета области компании «необоснованно» перевели средства на сумму в 25 млн рублей, уверили в ведомстве.

Ледяева по собственному желанию ушла в отставку с поста и.о. министра здравоохранения Иркутской области 12 ноября. Она возглавляла ведомство с декабря 2019 года.

Теги:
иркутская область, задержания, ng
Больше интересного в вашей ленте
Бардак и разруха в однушке советской "инопланетянки" - Елены Метёлкиной и жадный "Идеальный ремонт"
Вы будете видеть меньше такого
Говорят, что татарки самые красивые девушки. Рейтинг самых красивых татарок мира
Вы будете видеть меньше такого
Как за полгода набрать 11 кг? Увы, я смогла.
Вы будете видеть меньше такого
Видео: Мужчина освободил волчицу из капкана, спустя два года ее стая отплатила добром
Вы будете видеть меньше такого
Для небогатых и стильных: 7 советов, как выглядеть роскошно при обычных затратах
Вы будете видеть меньше такого
До/после: снимки животных, которые были на краю гибели, но любящие хозяева спасли их и вернули веру в людей (на фото…
Вы будете видеть меньше такого
I. 2-ой курс. Гл-2. Повседневные заботы
Вы будете видеть меньше такого
«А зачем Вы окно в ванной сделали?» - сдерживая улыбку, спросил установщик дверей.
Вы будете видеть меньше такого
20 лет под запретом: когда же вернется нормальная омывайка?!
Вы будете видеть меньше такого
Загадочный для меня юмор с центрального телевидения.
Вы будете видеть меньше такого
Дочь Нефертити: короткая жизнь царевны Меритатон
Вы будете видеть меньше такого
Однажды учитель дал ученикам совет, как найти любимое дело. Я не прислушался и потерял 12 лет жизни
Вы будете видеть меньше такого
Берём старые джинсы и гречку😳Как сделать необычного бычка (дочка в восторге)👌
Вы будете видеть меньше такого
Что случилось с Натальей Бочкарёвой, Дашей Букиной-главной героиней сериала "Счастливы вместе".
Вы будете видеть меньше такого
Мощнейшие флагманы на Snapdragon 865 и с 5G. Модели и цены
Вы будете видеть меньше такого
20 фотографий, в которых вся жизнь и величие Марадоны
Вы будете видеть меньше такого
Как мы съездили на день рождения и чем нас угощали
Вы будете видеть меньше такого
Как состоялось прощание с ведущим программы "ДНК"Александром Колтовым. Продолжение.
Вы будете видеть меньше такого
Тест: Выбери сочетание цветов, и мы опишем тебя в пяти словах
Вы будете видеть меньше такого
3 процедуры, которые необходимо сделать сразу после перехода на зимнюю резину
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera