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№ 132 от 30 ноября 2020

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Экс-главу здравоохранения Иркутской области задержали по делу о мошенничестве с поставками масок и респираторов на 25 млн рублей

Общество3 303

3 303
 

Бывшего и.о. министра здравоохранения Иркутской области Наталью Ледяеву задержали по уголовному делу, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК — мошенничество в особо крупном размере. Она обвиняется в поставке в больницы Иркутской области масок и респираторов по поддельным документам. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного комитета.

По данным следствия, с мая по октябрь 2020 года и.о. министра здравоохранения Ледяева, ее сын и другие фигуранты дела «группой лиц по предварительному сговору путем обмана похитили» из бюджета региона около 25 млн рублей при исполнении госконтракта на поставку масок и респираторов в больницы области.

В рамках контракта в больницы области доставили средства индивидуальной защиты, «не соответствующие условиям и целям указанного государственного контракта и не прошедших государственную регистрацию в качестве медицинских изделий», утверждают в СК.

В ведомстве добавили, что у маскок и респираторов было регистрационные удостоверения, но «на иные медицинские изделия». В СК не уточнили, на какие именно. Из бюджета области компании «необоснованно» перевели средства на сумму в 25 млн рублей, уверили в ведомстве.

Ледяева по собственному желанию ушла в отставку с поста и.о. министра здравоохранения Иркутской области 12 ноября. Она возглавляла ведомство с декабря 2019 года.

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Теги:
иркутская область, задержания, ng
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