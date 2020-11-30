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№ 132 от 30 ноября 2020

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Примеси в воздухе практически полностью закрыли солнце в одном из городов Алтайского края

Общество8

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Алтайский гидрометцентр сообщает, что 30 ноября в Барнауле ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Власти объявили режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) I степени опасности.

Как отмечает издание Tayga.info,

«черное небо» в Заринске, который расположен в 100 километрах от Барнаула, практически полностью закрыло солнце. Город накрыл смог.

Местные жители сообщают о неприятном запахе на улицах и тусклом солнечном свете.

Накануне введенный в Кемеровской области режим «черного неба» продлили до 18:00 30 ноября. По словам замгубернатора Андрея Панова, режим неблагоприятных метеоусловий в регионе — II степени опасности. Жители Кузбасса жаловались на смог и удушливый запах гари и сообщают, что выход на улицу вызывает кашель. Режим НМУ также объявили в Красноярске. 

В конце прошлого и начале текущего года в трех городах Кузбасса — Кемерово, Новокузнецке и Прокопьевске — режим неблагоприятный метеоусловий вводился более 40 раз.

Теги:
алтайский край, загрязнение, ng

Суд в Петербурге взыскал 50 тыс. рублей с МВД России за пытки 17-летнего подростка в полиции

Общество362

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Колпинский районный суд Санкт-Петербурга взыскал с МВД России 50 тыс. рублей за совершенные в прошлом году пытки 17-летнего Вадима Коваля в полиции. Об этом «Новой газете» сообщили в правозащитной организации «Зона права».

Таким образом, суд в 50 раз снизил сумму компенсации морального вреда, которую просил пострадавший. Адвокат Дмитрий Герасимов, сотрудничающий с «Зоной права», заявил, что собирается обжаловать это решение суда.

Кассирша одного из магазинов Петербурга 28 мая 2019 года заподозрила Коваля в краже, хотя сам юноша утверждал, что он ее не совершал. В тот же день двое сотрудников ППС доставили подростка в 80 отдел полиции по ОМВД по Колпинскому району Санкт-Петербурга. Сотрудники правоохранительных органов не проинформировали о задержании его законного представителя.

Силовики Александр Заброд и Евгений Аунинг, как сообщает «Зона права», стали выбивать у 17-летнего подростка признание в краже: они раздели Коваля практически догола и нанесли ему не менее 14 ударов, в том числе ногами.

Полицейские, по словам подростка, били его, лежащего на полу с застегнутыми за спиной наручниками, по голове и ягодицам дубинкой со словами «Сейчас мы тебя отпетушим». 

Сотрудники полиции признали вину по ч. 3 ст. 286 УК — «превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств». Рассмотрение дела в суде заняло всего один день, поскольку процесс проходил в особом порядке. Оба силовика частично возместили моральный вред потерпевшему на сумму 150 тысяч рублей.

В феврале этого года Заброду приговорили к 1 году и 8 месяцам, Аунинга — к 1 году и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Силовикам запретили работать в правоохранительной системе на два года. Гособвинение при этом запрашивало для них сроки вдвое больше — 3 и 3,5 года колонии. Разница в сроках связана с тем, что только Заброда использовал дубинку при избиении.

Теги:
ng, пытки, полиция
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