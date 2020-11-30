Примеси в воздухе практически полностью закрыли солнце в одном из городов Алтайского края

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга взыскал с МВД России 50 тыс. рублей за совершенные в прошлом году пытки 17-летнего Вадима Коваля в полиции. Об этом «Новой газете» сообщили в правозащитной организации «Зона права».

Таким образом, суд в 50 раз снизил сумму компенсации морального вреда, которую просил пострадавший. Адвокат Дмитрий Герасимов, сотрудничающий с «Зоной права», заявил, что собирается обжаловать это решение суда.

Кассирша одного из магазинов Петербурга 28 мая 2019 года заподозрила Коваля в краже, хотя сам юноша утверждал, что он ее не совершал. В тот же день двое сотрудников ППС доставили подростка в 80 отдел полиции по ОМВД по Колпинскому району Санкт-Петербурга. Сотрудники правоохранительных органов не проинформировали о задержании его законного представителя.

Силовики Александр Заброд и Евгений Аунинг, как сообщает «Зона права», стали выбивать у 17-летнего подростка признание в краже: они раздели Коваля практически догола и нанесли ему не менее 14 ударов, в том числе ногами.

Полицейские, по словам подростка, били его, лежащего на полу с застегнутыми за спиной наручниками, по голове и ягодицам дубинкой со словами «Сейчас мы тебя отпетушим».

Сотрудники полиции признали вину по ч. 3 ст. 286 УК — «превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств». Рассмотрение дела в суде заняло всего один день, поскольку процесс проходил в особом порядке. Оба силовика частично возместили моральный вред потерпевшему на сумму 150 тысяч рублей.

В феврале этого года Заброду приговорили к 1 году и 8 месяцам, Аунинга — к 1 году и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Силовикам запретили работать в правоохранительной системе на два года. Гособвинение при этом запрашивало для них сроки вдвое больше — 3 и 3,5 года колонии. Разница в сроках связана с тем, что только Заброда использовал дубинку при избиении.