В Омске суд приговорил последователя «Свидетелей Иеговы» к трем годам колонии общего режима. Его жена получила условный срок

Первомайский районный суд Омска приговорил последователя «Свидетелей Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена в России) радиофизика Сергея Полякова к трем годам лишения свободы, а его супругу Анастасию — к двум годам условного наказания. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета (СК).

Суд признал Полякова виновным в организации деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК) и назначил ему три года колонии общего режима. Прокуратура запрашивала для него 6,5 лет лишения свободы. Супругу Полякова Анастасию и еще двух их знакомых признали виновными в участии в деятельности общественного или религиозного объединения, признанного экстремистским (ч. 2 ст. 282.2 УК). Суд приговорил каждую из троих женщин к двум годам условного срока, как и просило гособвинение.

Супругов Сергея и Анастасию Поляковых в начале июля 2018 года арестовали по обвинению в причастности к запрещенной в России террористической организации «Свидетели Иеговы». Расследование вел Азовский следственный отдел СУ СК РФ по Омской области. По сообщению сайта запрещенного религиозного сообщества, силовики сначала провели обыски дома у Поляковых, затем увезли их в Следственное управление на допросы. Там 47-летнего инженера-радиофизика Сергея Полякова избили, нанеся ему, по его словам, несколько ударов по голове, лицу и коленям. Как рассказала его супруга Анастасия, ее многократно оскорбили. По окончании допроса Сергея поместили в СИЗО, где он провел более 5 месяцев, затем его перевели под домашний арест.

Через год, летом 2019 года, обвинения в «участии в экстремистской деятельности» были предъявлены еще двум жительницам Омска — Динаре Дюсекеевой и Гаухар Бектемировой.

Преследовать верующих «Свидетелей Иеговы» начали в 2017 году после решения Верховного суда о признании этой организации экстремистской. С тех пор против ее последователей регулярно возбуждают уголовные дела, в их домах регулярно проходят обыски. Некоторые получили реальные сроки.