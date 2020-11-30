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№ 132 от 30 ноября 2020

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В Новосибирске экс-росгвардеец получил три года условно за избиение прохожего

Общество74

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В Новосибирске бывшего сотрудника Росгвардии приговорили к трем годам условно. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Новосибирской области.

Экс-сотрудник признан виновным по ч. 3 ст. 286 УК — «превышение должностных полномочий». По данным следствия, 30 августа прошлого года росгвардеец при исполнении служебных обязанностей увидел проходящего по дороге мужчину и остановил его. Сотрудник не представился и не объяснил требования законодательства о причинах остановки прохожего. 

Росвардеец нанес мужчине удар по лицу, схватил за шею и повалил на землю, сообщает местный СК.

В октябре этого года 24-летнего лейтенанта Росгвардии обвинили в совершении сексуального насилия над несовершеннолетним (ч. 4 ст. 132 УК). Также против сотрудника органов возбудили уголовное дело о покушении на действия насильственного характера над мамой мальчика и незаконное проникновение в жилище (ст. 30, ч. 1 ст. 132 и ст. 139 УК РФ).

Теги:
обвинения, ng, росгвардия

Суд в Москве продлил до марта арест Ивану Сафронову. Родственников и журналистов не пустили на заседание

Общество114

Наталья Глуховакорреспондент

114
 

Лефортовский суд Москвы продлил до 7 марта 2021 года арест экс-журналисту «Коммерсанта» и «Ведомостей», советнику гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Ивану Сафронову, обвиняемого в госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Ранее ходатайство о продлении ареста у суда попросило следствие. Приставы не пустили журналистов и родственников в здание суда перед началом заседания. Девушка журналиста Ксения Миронова уточнила «Новой газете», что поводом для этого послужили карантинные меры и решение судьи.

Инициативная группа в поддержку Сафронова сообщила, что собрала 388 поручительств в поддержку журналиста. Среди тех, кто подписал поручительства, — главный редактор, генеральный директор газеты «Коммерсантъ» Владимир Желонкин, шеф-редактор «Forbes» Юлия Сапронова, сооснователь газеты «Ведомости», основатель издания «VTimes» Александр Губский.

Кроме того, поручительства подписали главный редактор телеканала «Дождь»Тихон Дзядко, главный редактор газеты «Ведомости» Андрей Шмаров, главный редактор издания «Медуза» Иван Колпаков и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, а также журналисты ряда российских СМИ и ведущие общественно-политические деятели России.

Журналиста Ивана Сафронова задержали и арестовали по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ) 7 июля, он почти пять месяцев находится в СИЗО «Лефортово». Сафронова обвиняют в шпионаже в пользу чешской разведки: по версии силовиков, он якобы передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России.

Следователь ФСБ назвал Ивану Сафронову имя человека, который, по версии следствия, «завербовал» журналиста. «Интерфакс» сообщал, что, по версии следствие, «вербовщик» — чешский знакомый Сафронова Мартин Лариш, который в свою очередь отрицает связь со спецслужбами.

При этом следствие уверяет, что Сафронов был завербован еще восемь лет назад «для негласного сотрудничества с чешской спецслужбой — Управлением по связям с заграницей и информацией, подконтрольной, в свою очередь, спецслужбам США».

Детали обвинения ФСБ не раскрывает даже адвокатам до окончания предварительного следствия. Сам Сафронов свою вину не признает и отказывается давать показания, пока ему не уточнят суть предъявленных обвинений. Силовики отрицают связь между обвинениями в госизмене и журналистской деятельностью Сафронова, хотя сам Сафронов связывает обвинение именно с этим.

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Теги:
суды, ng, дело сафронова, сафронов иван
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