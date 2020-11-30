«Медиазона»: за восемь месяцев пандемии на коронавирусных койках умерли более 74 тыс. человек. Показатели оперштаба гораздо ниже

В публичных отчетах власти российских регионов в разы занижают данные о смертях от коронавируса. Это выяснили в «Медиазоне» и «Медузе», получив доступ к данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

По данным ИЦК, которые оказались в распоряжении «Медиазоны» от анонимного источника, с начала работы системы ИЦК 31 марта и до 22 ноября в России на койках, выделенных для больных COVID-19, умерли 74 866 пациентов. Сам Минздрав никогда не публиковал эти цифры, подчеркивают в «Медиазоне».

Статистику жертв коронавируса публикует Роспотребнадзор — согласно его данным, за тот же период жертв COVID-19 в два раза меньше — 36 162 человек.

Данные Минздрава не учитывают тех, кто умер от COVID-19 в неспециализированных больницах или не был госпитализирован, но учитывают людей, умерших на коронавирусных койках не от COVID-19, отмечает «Медиазона».

С другой стороны, согласно данным Росстата, с апреля по сентябрь от коронавируса умерли 55,6 тысяч человек, но за тот же период в ИЦК, по данным издания, содержатся данные о смертях 41,3 тысяч пациентов больниц, перепрофилированных под COVID.

«Медиазона» построила график смертрей в России по оперштабу, по ИЦК и по количеству занятых коек. На графике видно, что данные Роспотребнадзора о погибших от COVID-19 никогда не совпадали с количеством скончавшихся на коронавирусных койках и всегда были меньше примерно в два раза.

Издание пришло к выводу, что есть регионы, в которых данные полностью совпадают. Это, к примеру, Москва, Московская область, Тверская область, Тульская область и другие. Такой подход считается наиболее прозрачным.

Также есть субъекты России, которые занижают статистику при помощи определенного коэффициента. Это Республика Дагестан, Республика Коми, Республика Крым, Алтайский край и другие.

«Медиазона» обратила особое внимание на Петербург: там оперативный штаб ежедневно сообщает о числе умерших, которое соответствует данным из ИЦК, умноженным на две трети.

Эта разница не может быть естественным образом одинаковой ежедневно на протяжении семи месяцев, отмечает издание.

Также есть регионы, в которых данные ИЦК никак не связаны с данными оперативных штабов — между их величинами нет никакой закономерности. Это, в частности, Республика Алтай, Республика Татарстан, Самарская область, Саратовская область, Свердловская область, Томская область.

«Власти Чеченской республики занижали публикуемые данные об умерших в десятки раз, — приводит пример „Медиазона“. — Начиная с июля они практически перестали вносить в ИЦК данные о смертях на коронавирусных койках. При этом гораздо большее число погибших от COVID-19 в Чечне подтверждается и избыточной смертностью».

Также издание выделило шесть регионов, которые публикуют цифры, сопоставимые с данными из ИЦК, но с задержкой в несколько дней. Это Белгородская область, Костромская область, Мурманская область, Якутия, Республика Тыва, Челябинская область.

На прошлой неделе «Медиазона» также исследовала тему статистики по коронавирусу и выяснила, что официальные данные смертей от COVID-19 в несколько раз ниже показателя избыточной смертности. По официальной статистике Роспотребнадзора за апрель–сентябрь в России от COVID-19 умерли только 20 698 человек — в пять раз меньше, чем данные Росстата по избыточной смертности.