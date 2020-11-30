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№ 132 от 30 ноября 2020

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В Твери облили зеленкой активиста Павла Крисевича. От него требовали извинений за акцию в образе Христа на Лубянке

Общество27

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В Твери возле железнодорожного вокзала неизвестные напали на активиста Павла Крисевича, устроившего акцию в образе Иисуса Христа у здания ФСБ в Москве. Об этом Крисевич рассказал «Новой газете». 

По словам активиста, двое неизвестных подошли к нему по дороге к вокзалу, сказали, что перформанс оскорбил их чувства, и потребовали извиниться за него на коленях. «Я говорю, что я тоже христианин, приверженец лютеранской веры, мы в одного бога верим. Я тоже немного оскорбился», — добавил Крисевич. 

После этого, как рассказал активист, мужчины сфотографировали его и сказали, что найдут в Петербурге. Один из незнакомцев «втихаря достал из кармана зеленку», но Крисевич успел вовремя уклониться, так что зеленка попала только на пальто и немного на шею. 

Изданию «МБХ медиа» активист также уточнил, что нападавшие — «обычные гоповатые мужчины, сложения сотрудников силовых структур, с бородами, кривыми зубами и шапками до глаз». После нападения они сели в черный Range Rover и уехали. 

Обращаться в полицию Крисевич не намерен. «А смысл, если заказчиком всей этой акции является МВД либо ФСБ. Просто в следующий раз разговоров у таких „доброжелателей“ не будет», — сказал он. 

Крисевича задержали у здания ФСБ 5 ноября за акцию «в поддержку политзаключенных», во время которой его подвесили на крест в образе Иисуса Христа, облили специальным веществом и «подожгли», бросая в огонь тома уголовных дел. На следующий день активиста арестовали на 15 суток за неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП). В Российском университете дружбы народов, где на экономическом факультете учится Крисевич, сообщили о намерении отчислить активиста за акцию. Ректор РУДН заявил, что руководство вуза не разделяет «инструменты искусственных инфоповодов, интересных для СМИ и опасных для жизни окружающих».

Теги:
sf, зеленка, нападение, активисты, акционизм
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