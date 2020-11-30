Суд оштрафовал на 122 тыс. рублей екатеринбуржца, толкнувшего в сквере православного активиста

Суд в Екатеринбурге вынес обвинительный приговор Максиму Шибанову, который во время протестов в сквере толкнул православного активиста Максима Румянцева. Об этом сообщает корреспондент «Новой».

Мировой судья судебного участка №2 в Верх-Исетском районе Екатеринбурга признала Шибанова виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью Румянцева и приговорила его к штрафу в размере 35 тыс. рублей. Также подсудимый должен оплатить услуги адвоката для потерпевшего в размере 57, 5 тыс. рублей. Кроме того, Шибанов должен выплатить Румянцеву 30 тыс. рублей моральной компенсации.

В сумме Шибанова оштрафовали на 122,5 тыс. рублей

В судебном процессе потерпевший просил компенсировать ему страдания на 607 тыс. рублей, ближе к приговору он снизил сумму иска до 500 тыс. рублей.

Это уголовное дело стало единственным, дошедшим до суда после событий противостояния горожан и православных активистов у Театра Драмы.

В процессе судебного следствия уголовную статью, по которой осужден Шибанов, переквалифицировали со средней на легкую тяжесть причинения вреда здоровью (ст. 115 «Умышленное причинение легкого вреда здоровью»), так как повторная экспертиза не подтвердила первичные заявления Румянцева. Потерпевший не смог подтвердить и заявленные траты на медицинские препараты.

Сам Шибанов вину не признал. Он настаивает на том, что гулял в сквере, и отреагировал на оскорбления и провокации Румянцева толчком, а не ударом.

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«Доказательство моей вины строится на словах Румянцева. Мое личное мнение, у наших судов есть какая-то установка засудить. 87 тыс. для меня это большая сумма. Но я рассчитываю, что в апелляции удастся ее довести до нуля. Если не верить, то ничего не получится», — заявил он.

Адвокаты Шибанова подтвердили, что будут обжаловать приговор, так как уверены в его невиновности. Судья постоянно говорила об ударе, хотя на изученных в суде раскадровках видео отчетливо виден толчок.

Уголовное дело по конфликту в сквере было возбуждено спустя девять месяцев после события. Своим провокационным поведением Румянцев известен не только в Свердловской области, но и в Челябинской. В частности, хорошо запомнили его челябинцы, протестовавшие против строительства Томинского горно-обогатительного комбината (ГОК).

Заказчик объекта тот же, что и храма в Екатеринбурге — «Русская медная компания». Как написала в соцсети челябинская общественница Вера Савченко, «Румянцев также провоцировал участников наших митингов. И однажды также картинно упал, якобы от удара (по факту его только оттолкнули–отодвинули). Но у нас он только набирался опыта».