В Хабаровске от коронавируса скончалась главврач городской поликлиники

В Хабаровске на 61-м году жизни скончалась главврач городской поликлиники №11 Вера Пак. Об этом в своем телеграм-канале сообщил и.о. заместителя председателя правительства Хабаровского края Евгений Никонов.

Уточняется, что главврач находилась в одном из коронавирусных госпиталей города. «Врачебная и медицинская общественность выражают соболезнования родным и близким», — говорит Никонов.

Вера Пак на протяжении 37 лет работала в сфере медицины, поликлинике №11 посвятила 30 лет профессиональной деятельности.

По данным на утро 30 ноября, в Хабаровском крае зафиксировали 24 246 случаев заражения COVID-19. Всего за все время пандемии, по данным оперштаба, умерли 157 человек с коронавирусом.

Накануне, 27 ноября, министерство здравоохранения Хабаровского края сообщило вице-премьеру Татьяне Голиковой, что у ведомства нет средств на выплаты врачам, работающим с больными коронавирусом. По словам Евгения Никонова, краевой Минздрав каждый день получает до 10 жалоб на отсутствие федеральных выплат за работу с пациентами с COVID-19.

На фоне критической ситуации с нехваткой больничных коек в некоторых регионах Путин призвал разворачивать дополнительные койки для заразившихся COVID-19 и поручил выделить субъектам на борьбу с вирусом 10 млрд рублей, а также создать комиссии для проверки ситуации в регионах под руководством Голиковой.