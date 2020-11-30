В России выявили еще 26338 новых случаев заражения COVID за сутки

В России за сутки выявили 26338 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией. Общее число заболевших выросло до 2 295 654. Накануне, 29 ноября, зарегистрировали 26683 новых случаев COVID-19.

В Москве за последний день выявили 6511 новых заболевших COVID-19. В Санкт-Петербурге зарегистрировали 3691 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области — 1064, в Нижегородской области — 458, в Республике Карелия — 414.

Всего с начала пандемии в России умерли 39 895 человек с COVID-19, из них 368 — лишь за последние сутки.

Фудкорты в московских торговых центрах дополнительно проверят на соблюдение антикоронавирусных мер, однако ограничивать их работу не планируется, уверил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк. Ранее ограничения на работу ТЦ ввели в том числе в Санкт-Петербурге, Чувашии, Калининградской и Новгородской областях.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, больше всего выявленных случаев COVID-19 в США — более 13,38 млн. На втором месте Индия с более 9,43 млн заболевших. Следом идут Бразилия (более 6,31 млн) и Франция (2,27 млн). Россия — на пятом месте. За все время пандемии в мире умерли свыше 1,45 млн инфицированных COVID-19.