Исследование: более половины россиян заявили об ухудшении экологической ситуации в стране

ВЦИОМ, научно-исследовательский центр «Особое мнение» и Экспертный институт социальных исследований изучили политический потенциал экологической повестки в России. Более половины опрошенных российских респондентов (53%) заявили, что видят ухудшение экологической обстановки за последние два-три года. Об этом сообщает «Коммерсант».

«В мире ухудшение фиксируют 54% респондентов, в России — 53%, в своем регионе — только 34%, при этом большинство (48%) считает, что на их территории ситуация не изменилась», — отмечает «Коммерсант».

Положительно экологию в мире оценили 16% опрошенных, экологию в России — 21%, в своем регионе — 36%. Хуже всего состояние экологии оценивают жители городов-миллионников, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга — там доминируют средние оценки. Жители сел чаще позитивно оценивают экологическую ситуацию.

Однако 35% опрошенных заявили, что готовы лично принять участие в экологических акциях, если они состоятся.

Жители Москвы и Санкт-Петербурга меньше всего желают протестовать (21%), жители сел — больше всего (42%).

При этом респонденты не прогнозируют масштабных протестных экологических выступлений в своих регионах. Маловероятными их посчитали 79% респондентов в июле и 81% — в октябре. Больше всего к протестам склонны города с населением от 500 тыс. до 900 тыс. человек и жители городов-миллионников.

Накануне в деревне Мендим Гафурийского района Башкортостана прошел народный сход. Жители Мендима, как и соседней деревни Ташла, протестуют против экологических проблем, вызванных разработкой карьеров. Ей занимаются компании «Авалон» и «Карьер Ташла», зарегистрированные во Владимире.

По словам местных жителей и экоактивистов, их реки, заселенные краснокнижными рыбами, загрязняются отходами от карьеров. В результате жители могут лишиться питьевой воды.